Fiskus redet Besitzern von Ferienwohnungen auf Mallorca ins Gewissen

Wer auf Mallorca Ferienvermietung betreibt, könnte in diesen Tagen vom Fiskus einen Brief erhalten, in dem zur Zahlung der fälligen Steuern aufgefordert wird. Das balearische Finanzamt schreibt in diesem Jahr mehr als 21.000 Eigentümer von Immobilien an, wie es bei der Behörde heißt. Das seien drei Mal so viele wie im vergangenen Jahr.

Hintergrund sind Daten, die das Finanzamt von den Vermietungsportalen erhalten hat. Die Behörde verpflichtet Plattformen wie Airbnb, HomeAway, Wimdu oder Niumba seit vergangenem Jahr dazu, Auskunft über die Eigentümer der vermieteten Wohnungen zu geben. Auch über die Häufigkeit der Vermietung müssen die Mietportale informieren.

Die Portale kämen der neuen Pflicht vorbildlich nach, heißt es gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die erhaltenen Daten habe man mit bereits vorliegenden Informationen abgeglichen und dazu genutzt, betroffene Eigentümer prophylaktisch anzuschreiben. Diese werden zudem dazu aufgefordert, auch über zurückliegende Jahre Auskunft zu geben.

