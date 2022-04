Wer die Finca Son Sureda Ric in Manacor auf Mallorca besucht, unternimmt eine Reise in die Vergangenheit. Die Eigentümer empfangen die Gäste ganz persönlich, so wie man nur Freunde empfängt: Sie führen sie zwischen den Weinreben aus ökologischem Anbau spazieren, zeigen ihnen, wie traditionelle Freilandtierhaltung funktioniert, erzählen viel über die Geschichte und Bräuche des Landguts und laden sie ein, die typische Gastronomie der Insel zu probieren. Höhepunkt ist die Weinprobe der Weine aus eigener Produktion.

Die Weine der Finca Son Sureda Ric werden in kleinen Mengen nach den Richtlinien des ökologischen Anbaus hergestellt (maximal 4.000 Flaschen pro Jahr) und reifen über genau die Zeit, die sie brauchen, um im richtigen Moment entkorkt zu werden. So findet man in Son Sureda Ric Weine der Jahrgänge 2005, 2006 oder 2007, die auf Mallorca einzigartig sind. Es lohnt sich, sich auf dieses Erlebnis einzulassen. Zudem liefert die Finca ihren Kunden die Weine ihrer Wahl nach Hause, auch nach Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter sonsuredaric.com.