Uniportale Thoraxchirurgie ermöglicht geringere Schmerzbelastung und minimale Narbenbildung

Dr. Elisabet Arango, Thoraxchirurgin an den Juaneda-Krankenhäusern, mit Sprechstunde und operativer Tätigkeit in der Juaneda-Klinik, ist auf die uniportale Chirurgie spezialisiert. Dieses minimalinvasive Verfahren ermöglicht den Zugang über lediglich einen kleinen Schnitt im Brustbereich zur Behandlung pulmonaler Erkrankungen, wie etwa Lungenkrebs – präzise, sicher und mit einer deutlichen Reduktion der postoperativen Schmerzen, wodurch eine schnellere Genesung begünstigt wird.

Worum handelt es sich bei der uniportalen Chirurgie?

Die uniportale Chirurgie ist ein minimalinvasives Operationsverfahren, bei dem ein einziger Schnitt von etwa drei Zentimetern im Brustkorb vorgenommen wird. Durch diese Öffnung werden ein Thorakoskop (eine hochauflösende Kamera) sowie die chirurgischen Instrumente eingeführt. Der gesamte Eingriff erfolgt unter Beobachtung auf einem Monitor, was eine äußerst präzise Operationsführung ermöglicht. Durch die geringe Gewebeschädigung werden postoperative Schmerzen, der Krankenhausaufenthalt und das Risiko damit verbundener Komplikationen deutlich reduziert. Dies begünstigt eine frühzeitige Physiotherapie und beugt Problemen wie Pneumonien vor. Die Reduktion der postoperativen Schmerzen ist somit entscheidend – nicht nur für den Komfort der Patientinnen und Patienten, sondern auch für ihre rasche und komplikationsfreie Genesung. Darüber hinaus trägt der Eingriff auch ästhetisch zu größerer Zufriedenheit bei, da die entstehende Narbe sehr klein ist.

Dr. Elisabet Arango, Thoraxchirurgin, in den Operationssälen der Juaneda-Klinik. / CLÍNICA JUANEDA

Worin unterscheidet sich dieses Verfahren von der traditionellen Thoraxchirurgie?

Früher wurde zur Operation der Lunge eine Thorakotomie durchgeführt – ein großer Schnitt, bei dem die Rippen mit einem Spreizer auseinandergezogen werden mussten. Dies führte zu einer Kompression der Interkostalnerven und konnte sogar Knochenfrakturen verursachen, wodurch größere muskuläre und nervale Schäden entstanden. Es handelte sich also um einen deutlich invasiveren Eingriff. Mit der uniportalen Chirurgie hingegen können Patientinnen und Patienten, sofern alles gut verläuft, bereits nach drei bis vier Tagen wieder aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen werden.

Dr. Arango mit ihrem Team in der Anfangsphase einer Thoraxoperation. / Clínica Juaneda

Und das Muskelgewebe wird ebenfalls geschont …

Ganz genau. Bei einer Thorakotomie werden Muskelschichten durchtrennt, die für sämtliche Atembewegungen von entscheidender Bedeutung sind. Die uniportale Thoraxchirurgie ist hingegen minimalinvasiv und schont das Gewebe deutlich stärker, sodass es wesentlich weniger geschädigt wird. Da die Atmung nicht unterbrochen werden kann, bleibt der Brustkorb ständig in Bewegung. Es macht daher einen erheblichen Unterschied, ob ein interkostaler Schnitt von vorne nach hinten verläuft oder ob lediglich eine kleine Inzision gesetzt wird, die zwar punktuell Beschwerden hervorrufen kann, jedoch keine vergleichbare Gewebeschädigung verursacht. Ergänzend kommt eine physiotherapeutische Begleitung hinzu, die schmerzvermeidende Techniken vermittelt.

Welche Hauptindikationen sprechen für die Anwendung der uniportalen Thoraxchirurgie?

Die uniportale Technik wird sowohl bei malignen Läsionen eingesetzt – etwa zur Entfernung eines Lungenkarzinoms durch kleinere oder größere Resektionen (Lobektomien, Bilobektomien) – als auch bei benignen Erkrankungen wie einem Pneumothorax. Darüber hinaus kann sie auch zu diagnostischen Zwecken dienen, etwa bei intrathorakalen Lymphknoten oder Veränderungen im Mittelfellraum, die biopsiert werden müssen, zur Entfernung unklarer Lungenläsionen mittels atypischer Resektion, bei mediastinalen Läsionen oder zur Abklärung von Pleuraergüssen.

Ansicht der Geräte, die zur Überwachung der Thoraxoperation eingesetzt werden. / Clínica Juaneda

Wie läuft der Eingriff ab?

Über die kleine Inzision führen wir ein Thorakoskop ein – ein langes Instrument mit einer Kamera am Ende. Diese überträgt während des gesamten Eingriffs kontinuierlich ein Bild auf einen Monitor, den wir direkt vor uns haben. Durch dieselbe Öffnung wird zusammen mit der Kamera auch das chirurgische Instrumentarium eingeführt, sodass die gesamte Operation über diese einzige Inzision durchgeführt wird, während wir den Ablauf auf dem Monitor verfolgen.

Wie kann eine so bedeutende Operation über nur eine einzige Öffnung durchgeführt werden?

Mit dem Aufkommen der minimalinvasiven Chirurgie wurden spezielle Geräte und Instrumente entwickelt – etwa Thorakoskope, längere chirurgische Pinzetten, Instrumente mit geeigneten Winkeln oder Endo-Stapler zum Vernähen. Diese Innovationen haben den Zugang über nur einen einzigen Port möglich gemacht, ohne den Eingriff zu erschweren. Ihre besonderen Eigenschaften, etwa in Bezug auf Länge und Durchmesser, erleichtern die Handhabung und erhöhen die Sicherheit des Eingriffs.

Dr. Arango zeigt auf dem radiologischen Bild die zu operierende Läsion. / Clínica Juaneda

Und die Patienten haben weniger postoperativen Schmerzen …

Ja. In der Thoraxchirurgie wird standardmäßig ein Epiduralkatheter zur Kontrolle der postoperativen Schmerzen gelegt. Auch bei uniportalen Eingriffen kommt er zum Einsatz, jedoch können die Betroffenen bereits nach 24 Stunden auf der Station umhergehen – und das mit deutlich geringeren Schmerzen. Dadurch lässt sich der Katheter wesentlich früher entfernen, und schon nach kurzer Zeit wird auf intravenöse Schmerzmittel umgestellt, bis schließlich die Entlassung mit oraler Medikation erfolgen kann. Im optimalen Verlauf ohne Komplikationen verbringen Patientinnen und Patienten einen Tag auf der Intensivstation und weitere zwei bis drei Tage auf der Normalstation. Nach offenen Operationen verlängerte sich der Aufenthalt deutlich, da Betroffene häufig noch mehrere Tage im Krankenhaus bleiben mussten, allein zur Schmerzbehandlung.

Dr. Arango bei einer uniportalen Thoraxoperation mit Instrumenten, die höchste Präzision ermöglichen. / Clínica Juaneda

Dieses Verfahren ist nicht nur weniger invasiv, sondern auch für den Chirurgen von Vorteil, richtig?

Absolut. Es bietet eine weite, gut ausgeleuchtete Sicht auf die gesamte Brusthöhle. Die Orientierung im Thorax wird dadurch einfacher und übersichtlicher; zugleich ist der Eingriff für den Chirurgen anatomisch komfortabler und ergonomischer. Bei anderen Verfahren mit mehreren Zugängen befindet sich die Kamera an einer Stelle, während an anderer operiert wird. So entsteht eine Diskrepanz zwischen den Handbewegungen und dem, was auf dem Monitor zu sehen ist. Die uniportale Chirurgie hingegen ist intuitiver, erlaubt ein komfortableres Operieren, unterstützt einen optimalen Ablauf des Eingriffs und führt letztlich zu einer besseren Erfahrung für Patientinnen und Patienten.