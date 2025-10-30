Ibiza auf Indonesien – Mediterrane Villenanlage im Tropischen Paradies

Auch am anderen Ende der Welt inspiriert die Essenz Ibizas weiterhin jene, die sie im Herzen tragen. Aitor Pérez Marí, ein Ibizenker, der seit zwei Jahren auf der indonesischen Insel Lombok ansässig ist, hat dort die Muße für sein neues Projekt gefunden: eine exklusive Villenanlage, die die Ästhetik und Ruhe der traditionellen ibizenkischen Architektur widerspiegelt.

Weiß gekalkte Wände, Stein und Holz prägen den Charakter des Interieurs. / Aitor Pérez

„Ich spiele schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, und jetzt ist der richtige Moment gekommen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ein hervorragendes Grundstück zu erwerben und etwas zu schaffen, das auf meinen Wurzeln basiert“, erklärt Pérez, der sein Projekt mit einem ebenso symbolischen wie direkten Namen versehen hat: „Ibiza Livin“.

Traditionelle ibizenkische Architektur in Südostasien

Der Unternehmer leitet zwei Firmen – Hakuna Matata Properties und Jungla Pulau Properties –, die in weniger als einem Jahr rund 95 Villen gebaut haben und derzeit acht weitere Projekte betreuen. Die Verbindung aus unternehmerischer Weitsicht, lokaler Kenntnis und einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik ist zu seinem Markenzeichen geworden. Doch diese neue Anlage hat für ihn einen besonderen Wert. „Meine ganze Familie stammt von Ibiza. Das ist meine Art, meinen Wurzeln Tribut zu zollen“, sagt er stolz.

„Ibiza Livin“ bringt die traditionelle Architektur Ibizas nach Lombok. / Aitor Pérez

Das Design des Projekts spiegelt diese Verbindung zur „Weißen Insel“ wider. Die Bauten setzen auf die Schlichtheit kubischer Linien, helle Farbtöne, weiß gekalkte Mauern und natürliche Materialien wie Stein und Holz. Hinzu kommt eine sorgfältige Einbettung in die tropische Umgebung Lomboks, wo Vegetation, Palmen und Meer ein Bild voll Ruhe und Harmonie formen. Die Außenbereiche, Pergolen und privaten Pools verkörpern den mediterranen Geist – angepasst an das Paradies Südostasiens.

Eine Hommage an seine Wurzeln

Die Familie von Aitor Pérez Marí führt das historische Hotel Buenavista in Santa Eulària – das älteste Hotel der Insel. „Dadurch kennen mich natürlich viele Menschen. Aber ich möchte auch zeigen, was ich hier auf Lombok geschaffen habe – denn ich finde, dass es ziemlich interessant ist“, sagt der Unternehmer.

Das Projekt „Ibiza Livin“ ist von den ibizenkischen Casas Payesas inspiriert. / Aitor Pérez

Sein Ziel ist es, dieses neue Lebens- und Erholungskonzept einem Publikum näherzubringen, das schlichte Schönheit, Komfort und die Verbindung zur Natur schätzt. „Ein Projekt, das derzeit seinesgleichen sucht“, fasst er zusammen.

Weitere Informationen zu „Ibiza Livin”

Wer mehr über „Ibiza Livin“ auf Lombok erfahren möchte, kann Aitor Pérez Marí unter der Telefonnummer +62 823 4118 0009 kontaktieren.