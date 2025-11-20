Maßgeschneiderte gastronomische Erlebnisse in Palma– Genuss mit Liebe zum Detail

„Iss und schweig‘“: So haben zwei Jungunternehmer aus Palma ein originelles Konzept genannt, das Kulinarik und Eventgestaltung verbindet. "Comecalla Flav and Soul Kitchen“ – das Flav steht für flavour – vereint zwei Leidenschaften – Kochen und Event-Veranstaltung – zu einem unvergesslichen Erlebnis mit Geschmack und Stil.

Hinter Comecalla stehen der Deutsch-Mallorquiner Philip Wolf und seine kolumbianische Frau Carolina Trujillo. Beide haben sich bei einem Catering kennengelernt. Nach der Geburt ihres Sohnes vor vier Jahren gründeten sie ihre eigene Event-Catering-Agentur. Philip ist eigentlich Künstler, hat als Koch aber schon viel Erfahrung gesammelt. Nun tauscht er „die Leinwand gegen den Teller“, wie er sagt: „Farben spielen bei meinen Kreationen nach wie vor eine besondere Rolle, und ich liebe es, neue Gerichte zu entwickeln.“

Chefkoch und Künstler: Philip Wolf / FOTOS: COMECALLA

Für seine Inspirationen ist er weit gereist. Er verwirklicht sein Faible für die asiatische und südamerikanische Küche kunstvoll und mit Hingabe. Dabei hat er eine spezielle Vorliebe für den Fisch und insbesondere für alle Arten von Ceviche. So wie er auch lokale Produkte in seiner Küche, bei der Weinauswahl und den Cocktail-Kreationen bevorzugt. Seine Frau Carolina ist Maître und Eventplanerin mit einem feinen Gespür für Ästhetik und Organisation, die jede Feier in ein harmonisches Ganzes verwandelt. Gemeinsam schaffen sie Momente, die nicht nur satt, sondern glücklich machen.

Genuss, der persönlich wird

Das Konzept von Comecalla geht weit über klassische Gastronomie hinaus. Wie im Fall der Pop-up-Kitchen mit zehn bis zwölf Degustationsgerichten sind es maßgeschneiderte Erlebnisse, die so individuell sind wie die Menschen, für die sie geschaffen werden. Philip entwirft Menüs, die auf persönliche Wünsche abgestimmt sind, bereitet sie frisch zu und sorgt dafür, dass jede Mahlzeit zu einem kulinarischen Highlight wird. Ob romantisches Dinner zu zweit, ein Abend mit Freunden oder ein Familientreffen – Philip garantiert: „Wir kommen, kochen und hinterlassen alles makellos, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen. Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, und wir verwandeln Ihr Event in ein Erlebnis, an das Sie sich immer erinnern werden.“ Das kann dann ein privates Abendessen sein oder eine großangelegte Feier für bis zu 200 Personen. Nach dem Essen ist der Tisch nicht nur leer, sondern auch der Alltag vergessen.

Beim „Welcome Drink“ zählen die Farbe und die Details. / Comecalla

Feiern, die Geschichten erzählen

So ist jede Veranstaltung etwas Besonderes. Comecalla sorgt dafür, dass sie unvergesslich bleibt – und erspart den Gastgebern die stressvolle Vorbereitung: Vom ersten Konzept bis zum letzten Bissen wird jedes Detail durchdacht. Eventplanerin Carolina kennt die Bedeutung kleiner Gesten: die passende Beleuchtung, ein stimmiger Blumenschmuck, ein abgestimmtes Farbkonzept – alles trägt dazu bei, dass sich Gäste wohlfühlen und Gastgeberinnen oder Gastgeber entspannt zurücklehnen und genießen können. Insbesondere ist das Paar bei Hochzeiten und Verlobungen, aber auch für Geburtstage oder Firmenveranstaltungen gefragt – und zwar zunehmend nicht nur in der Hochsaison, sondern rund ums Jahr. Ob festliches Dinner am Meer, mediterraner Brunch im Garten oder elegantes Business-Event – jede Feier wird zum Ausdruck von Geschmack und Persönlichkeit.

Auf Wunsch gibt es auch Gegrilltes: „Ich koche, was mich auf dem Markt anlacht.“ / COMECALLA

Gastronomische Erlebnisse mit Konzept

Denn Comecalla bietet kulinarische Formate, die Erlebnischarakter haben. Showcookings, thematische Menüs oder exklusive Verkostungen laden dazu ein, den Geschmack mit allen Sinnen zu erleben. Hier wird nicht nur gekocht, sondern inszeniert – jedes Menü ist ein Gesamtkunstwerk aus Idee, Geschmack und Präsentation. Hervorzuheben sind auch die Cocktail-Kreationen, denn Carolina ist eine versierte Cocktailexpertin.

Die Eventmanagerin Carolina Trujillo kommt aus Kolumbien. / Sandra Manas Photography

Auch die süßen Momente kommen mit hausgemachten Desserts nicht zu kurz und setzen den genussvollen Schlusspunkt. Comecalla steht für eine neue Art, zu feiern und zu genießen: originell, individuell und mit Gerichten, die Herz und Gaumen gleichermaßen ansprechen. Wer ein solches Erlebnis einmal genossen hat, nimmt mehr mit als nur den Geschmack eines gelungenen Menüs – es bleibt die Erinnerung an einen Augenblick, der ganz dem Genuss gewidmet war.