Darmkrebs: frühzeitige Diagnose und moderne Endoskopie bei Juaneda Hospitales mit Dr. Álvaro Brotons

Darmkrebs ist eine der meist diagnostizierten und am häufigsten tödlich verlaufenden Krebsarten in Spanien. Erfolgt die Diagnose frühzeitig, sind die Heilungschancen sehr groß. Die Klinikgruppe Juaneda Hospitales setzt in ihrer neuen Abteilung für Endoskopie in der Clínica Juaneda unter der Leitung von Dr. Álvaro Brotons auf Spitzentechnologie und eine patientenorientierte Strategie mit dem Fokus auf die Früherkennung der Krankheit und eine minimalinvasive Behandlung.

Dr. Álvaro Brotons, Spezialist für Gastroenterologie und Endoskopie des Verdauungsapparats mit umfassender Klinikerfahrung sowie langjähriger Forschungs- und Lehrtätigkeit, übernahm am 1. März dieses Jahres die Leitung der Gastroenterologie in der Klinik Juaneda. Nachdem er bereits viele Jahre mit der Klinikgruppe zusammengearbeitet hat, wird er nun sein Know-how ausschließlich in der Juaneda-Gruppe einsetzen und vor allem ein Großprojekt vorantreiben: die Entwicklung einer Abteilung für Endoskopie, die im Bereich der privatmedizinischen Versorgung auf den Balearen ihresgleichen sucht.

Dr. Brotons mit zwei Mitarbeiterinnen der Endoskopieabteilung der Clinica Juaneda / Juaneda Hospitales

„Es ist eine spannende Herausforderung, denn wir können einerseits komplexe Verfahren einsetzen und bieten andererseits ein hoch spezialisiertes Behandlungsmodell, das die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt stellt“, betont Dr. Álvaro Brotons.

Warum die Darmspiegelung bei der Vorbeugung von Darmkrebs so eine zentrale Rolle spielt

Die Darmspiegelung (Koloskopie) ist derzeit die effektivste Untersuchung zur Vorbeugung oder frühzeitigen Diagnostizierung von Darmkrebs. Durch sie können Läsionen im Anfangsstadium festgestellt werden und darüber hinaus in den meisten Fällen noch bei der Untersuchung behandelt werden.

Bei der Koloskopie wird ein flexibler Schlauch mit einer hochauflösenden Minikamera in den Darm eingeführt. Auf diese Weise erhält man Einblick in das Innenleben des Darms. Dank dieses Verfahrens, das oral (Gastroskopie) oder rektal (Koloskopie) durchgeführt werden kann, ist der Facharzt in der Lage, eine Diagnose zu stellen und gleichzeitig Eingriffe vorzunehmen.

Dr. Brotons im Endoskop-Lagerbereich, ausgestattet mit modernster Sicherheitstechnik. / Juaneda Hospitales

Oftmals ist es möglich, während der Koloskopie Polypen zu entfernen, da diese sich zu bösartigen Tumoren entwickeln könnten. Dazu stehen modernste Techniken wie die Mukosektomie oder die Submukosadissektion zur Verfügung. Diese Verfahren sind minimalinvasiv, wodurch größere Operationen vermieden werden und eine deutlich schnellere Genesung der Patienten gewährleistet ist.

Ein schmerzfreies, am Patienten orientiertes Verfahren

Zu den größten Vorteilen der modernen Endoskopie gehören eine höhere Sicherheit und der Komfort für Patienten. Derzeit wird die Endoskopie praktisch beschwerdefrei unter Narkose durchgeführt.

„Die Patienten haben keine Angst mehr vor der Untersuchung selbst, sondern eigentlich nur vor dem Ergebnis. Daher stehen wir ihnen während der gesamten Untersuchung zur Seite und bieten genaueste Informationen und Lösungsvorschläge“, erklärt Dr. Álvaro Brotons.

Dr. Brotons teilt einem Patienten das zufriedenstellende Testergebnis mit. / Juaneda Hospitales

Die Endoskopie-Abteilung bei Juaneda Hospitales hat für die gesamte Behandlung ein Programm entwickelt, das bereits bei der persönlichen Aufnahme der Patienten ansetzt. Weiter geht es dann in einen separaten Raum, wo Patienten unter ständiger Überwachung für die Narkose vorbereitet werden.

Von dort aus geht es in den Endoskopiebereich, wo die Untersuchung in einem OP-Saal mit modernster Technik durchgeführt wird. Nach der Endoskopie erholen sich die Patienten im Aufwachraum, bevor sie sich wieder ankleiden dürfen. Im Anschluss werden sie ins Arztzimmer begleitet, wo sie in einem Gespräch individuelle medizinische Informationen erhalten. Die Patienten werden durchgängig von Ärzten, Krankenpflegern oder Fachpersonal begleitet, die allesamt in Gastroenterologie spezialisiert sind.

Die Endoskopie-Abteilung der Clínica Juaneda ist In der privaten Gesundheitsversorgung auf den Balearen einmalig

Im Unterschied zu anderen Kliniken, wo diese Eingriffe in allgemeinen OP-Sälen stattfinden, verfügt die Clínica Juaneda über diese spezialisierte Abteilung, in der ausschließlich Endoskopien durchgeführt werden. Dieses Modell hat folgende Vorteile: eine höhere Spezialisierung des Teams, individuellere Behandlungsabläufe, die für Patienten angenehmer sind, Entwicklung fortschrittlicher Techniken und höhere Sicherheit im Bezug auf Desinfektions- und Sterilisationsprozesse.

Die Abteilung verfügt über Endoskopie-Türme der neuesten Generation, über fortschrittlichste Systeme für Elektrokoagulation und hochmoderne Echoendoskopie-Technologie, die es ermöglicht, nicht nur das Innere des Darmtrakts, sondern anhand von Ultraschall auch externe Strukturen und anliegende Organe zu sehen.

Dr. Brotons im Aufwachbereich, der auf den Komfort der Patienten ausgerichtet ist. / Juaneda Hospitales

Zudem erfüllt das System zur Reinigung, Desinfektion und Lagerung der Materialien und insbesondere der Endoskopie-Schläuche die höchsten Sicherheitsstandards. Hochmoderne Reinigungs- und Lagereinrichtungen, die auf den Balearen ihresgleichen suchen, garantieren den maximalen Schutz der Patienten.

Der Multidisziplinäre Ansatz garantiert eine umfassende Versorgung

Die Abteilung für Gastroenterologie arbeitet eng mit Spezialisten der Chirurgie, der inneren Medizin und der Radiologie zusammen und bietet den Patienten somit eine umfassende Behandlung in allen Bereichen. „Der Erfolg liegt in einem Team, bei dem jeder weiß, was er zu tun hat. Gleichzeitig stimmen wir uns ab und gehen gemeinsam vor, um für jeden Patienten die richtige Behandlung anbieten zu können“, unterstreicht Dr. Álvaro Brotons.

Die Klinikgruppe Juaneda Hospitales verstärkt so ihren Einsatz für die Früherkennung von Darmkrebs durch technologische Innovation und eine individuelle Behandlung, bei der die Patienten im Mittelpunkt stehen.

Dr. Brotons am Eingang zum Endoskopieraum der Clínica Juaneda. / Juaneda Hospitales

Terminvereinbarung

Wer einen Termin für eine Koloskopie, Gastroskopie oder andere Untersuchungen vereinbaren möchte, kann dies telefonisch unter 971-28 00 00 tun, auf die App Juaneda Contigo zurückgreifen oder uns auf der Website www.juaneda.es kontaktieren.