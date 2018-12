So schützen Sie sich vor Diebstahl beim Wandern auf Mallorca

Wanderer auf Mallorca werden viel häufiger Opfer von Diebstählen, als den meisten bewusst ist. Autoknacker machen sich über die an Gebirgsstraßen geparkten Wagen her. Taschendiebe konzentrieren sich auf Aussichtspunkte und andere Urlaubermagneten.



Nichts im Auto lassen

Abgelegene Parkplätze geben ein falsches Gefühl von Sicherheit. Diebe klappern solche Orte mit Vorliebe ab. Verzichten Sie bei Ausflügen auf unnötige Wertsachen. Diebe tummeln sich überall dort, wo es Gedränge gibt: an Sehenswürdigkeiten, vor der Eisbude, an belebten Aussichtspunkten, in der Buslinie zur Playa de Palma und natürlich am Strand.



Geldbeutel weg, was nun?

Checken Sie nach oder während des Ausflugs, ob Sie noch alles haben. Ist der Geldbeutel weg, lassen Sie sofort die Kreditkarten sperren. Für fast alle deutschen Geldinstitute funktioniert der Sperr-Notruf +49 116 116.

Die meisten Diebe interessiert aber nur das Bargeld. Geldbeutel samt Karten und Ausweisen werfen sie dann so schnell wie möglich wieder weg. Es lohnt sich daher, die Umgebung abzusuchen.

Die Zuständigkeiten bei der spanischen Polizei (Ortspolizei, Nationalpolizei, Guardia Civil) sind kompliziert, müssen Sie aber nicht interessieren. Eine Diebstahlanzeige sollte jede Dienststelle der Insel aufnehmen.

Die Nationalpolizei bietet ein mehrsprachiges Onlineportal für Strafanzeigen auf Mallorca und ganz Spanien (https://denuncias.policia.es/OVD).



Fundsachen abgeben

Fundsachen geben Sie bei einer beliebigen Polizeiwache ab. Es gibt zwei Modalitäten. Geben Sie Ihren Namen und Adresse an, steht Ihnen die Fundsache zu, sollte sie zwei Jahre lang nicht abgeholt werden.