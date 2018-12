Stolpersteine auf Mallorca für Menschen, die zu ihren Ideen standen

Es sind 34 Männernamen. 34 Schicksale, die betroffen machen. Die Namen: Jaume Rebassa Garcies, Guillem Torrens Sastre, Pere Rosselló Oliver oder Emili Darder Cànaves. Sie und 30 weitere Mallorquiner erlitten für ihre politische Überzeugung Höllenqualen. Einige von ihnen starben – weil sie Republikaner waren. Zu einer Zeit, als in Deutschland die Nationalsozialisten und in Spanien die Franquisten an der Macht waren. All denjenigen werden auf Mallorca nun Gedenksteine gewidmet. Der deutsche Künstler Gunter Demnig und Initiator der Stolperstein-Bewegung wird ab Sonntag (16.12.) für die 34 inzwischen alle verstorbenen Insulaner Gedenk­steine verlegen.

