Wahlprognose sieht Sozialisten vorne, aber ohne eigene Mehrheit des linken Lagers

Bei den Wahen zum spanischen Parlament am Sonntag (28.4.) haben nach ersten Prognosen weder das linke Lager aus Sozialisten und Podemos, noch das rechte Lager aus konservativer Volkspartei (PP), Ciudadanos und Vox Aussichten auf eine eigene absolute Mehrheit von 176 Mandaten. Denkbar wäre somit eine Fortsetzung der bisherigen sozialistischen Minderheitsregierung, die auf die Unterstützung von Regionalparteien angewiesen wäre.

Die Sozialisten kämen laut der Umfrage des spanischen Staatsfernsehens TVE, die nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr veröffentlicht wurde, auf 116 bis 121 Sitze, Unidas Podemos auf 42 bis 45 Sitze, die PP auf 69 bis 73 Sitze, Ciudadanos auf 48 bis 49 Sitze und Vox auf 36 bis 38 Sitze.

Im Wahlkampf standen sich zwei Blöcke unversöhnlich gegenüber: Zum einen die Sozialisten mit dem spanischen Mininisterpräsidenten Pedro Sánchez, der zuletzt eine Minderheitsregierung anführte, und die Linkspsartei Unidas Podemos, zum anderen die Volkspartei (PP), die rechtsliberalen Ciudadanos sowie erstmals die rechtsextreme Partei Vox, auf die alle Blicke gerichtet sind.

Die Wahbeteiligung fiel höher aus als beim letzten Wahlgang: Auf den Balearen lag sie um 14 Uhr bei 38,78 Prozent. Bei der letzten nationalen Wahl 2016 waren es zur selben Uhrzeit 34,48 Prozent. Spanienweit betrug die Beteiligung um 14 Uhr 41,45 Prozent, im Jahr 2016 waren es 36,87 Prozent. Insgesamt waren genau 36.893.976 Spanier wahlberechtigt.

Es kam zu Teils langen Warteschlangen in den Wahllokalen in Palma. In der Schule Jaume I. wollten zeitweise gleichzeitig 1.000 Besucher ihre Stimme abgeben. In der Schule Pius XII. wurden sogar die Wahlzettel knapp, sodass die Polizei zusätzliche Zettel organisieren musste.

Die Wahllokale waren von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Pedro Sánchez hatte als erster der Spitzenkandidaten seine Stimme um 9.30 Uhr in Madrid abgegeben, auch Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) und Pablo Casado (PP) waren am Vormittag an den Urnen und riefen die Bevölkerung dazu auf, es ihnen nachzutun.

Sánchez hatte seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy im Juni 2018 per Misstrauensvotum aus dem Moncloa-Palast geholt - unterstützt auch von den separatistischen Parteien Kataloniens, die der Minderheitsregierung aber im Februar wieder die Unterstützung entzogen und so letztendlich die jetzigen Neuwahlen erzwangen.

Kommentar: Dritter Anlauf für eine stabile Regierung

Balearen mit acht Mandaten im Spanien-Parlament

Die Stimmen werden auf der Ebene der Provinzen ausgezählt. Die Balearen entsenden deswegen in jedem Fall acht Abgeordnete in das spanische Parlament. Die PP stellte bislang drei Abgeordnete, Podemos zwei, die Sozialisten ebenfalls zwei, die Ciudadanos einen.

Regionalwahlen am 26. Mai

Bereits in einem Monat wird dann schon wieder gewählt: Am 26. Mai sind auf den Balearen Regionalwahlen, auch die Inselräte und die Gemeinden werden neu gewählt. Parallel finden die Wahlen zum EU-Parlament statt.

Portraits der Spitzenkandidaten der großen Parteien in Spanien sowie eine ausführliche Reportage über das Phänomen Vox lesen Sie in der aktuellen Printausgabe (MZ 990 vom 26. April) sowie im E-Paper.