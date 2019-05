Prognose: Sozialisten gewinnen Wahlen auf Mallorca

Die Sozialisten dürften laut einer ersten Wahlprognose die Regionalwahlen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln am Sonntag (26.5.) gewinnen. Die PSOE kommt laut einer Prognose des Regionalsenders IB3 von 20 Uhr auf 17 bis 19 Mandate (bislang 14), die Protestpartei Podemos auf 6 bis 8 Mandate (bislang 7 Mandate), Més per Mallorca auf 4 bis 5 Mandate (bislang 6), Més per Menorca auf 2 (bislang 3), Gent per Formentera (GxF) auf ein Mandat (bislang 1). Die absolute Mehrheit im Balearen-Parlament liegt bei 30 Sitzen. Damit können sich die Linksparteien Hoffnungen machen, die bestehende Linksregierung in den kommenden vier Jahren fortzusetzen. Die Sozialisten lägen zudem erstmals auf den Balearen vor der konservativen Volkspartei (PP).

Die (PP) kommt laut der Prognose nur auf 12 bis 14 Mandate (bislang 19), die rechtsliberale Partei der Ciudadanos auf 7 bis 9 (bislang 2), Vox auf 2 bis 3 - die Rechtspartei wäre damit erstmals im Balearen-Parlament vertreten. Auch zusammen sind die drei konservativen Parteien laut der Prognose deutlich von einer absoluten Mehrheit entfernt, die es erlauben würde, die Linksregierung abzulösen. Die regionale Zentrumspartei El Pi kann mit zwei bis drei Mandaten rechnen (bislang 3).



Die Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen liegt bei 43 Prozent und damit etwas unter dem Wert von vor vier Jahren, als sich 45,9 Prozent der Wahlberechtigten auf den Balearen an dem Urnengang beteiligt hatten.

Auch im Rathaus von Palma de Mallorca könnte der Linkspakt laut der Prognose weitere vier Jahre regieren.

Die Regionalwahlen vor vier Jahren hatte trotz starker Verluste die Volkspartei mit 28,5 Prozent der Stimmen gewonnen, musste aber mangels ausreichend starkem Bündnispartner in die Opposition. Die Sozialisten kamen auf knapp 19 Prozent, Més per Mallorca und Més per Menorca auf 13,8 sowie 1,5 Prozent sowie Podemos auf 14,7 Prozent. Die Regionalpartei El Pi erreichte knapp 8 Prozent der Stimmen, die Ciudadanos kamen auf 5,9 Prozent.

Zuletzt hatten Sozialisten, Més und Podemos im Balearen-Parlament genau 30 Abgeordnete und hielten damit knapp die absolute Mehrheit der insgesamt 59 Sitze. Die Opposition bildeten PP (19 Mandate) und El Pi (3) sowie die gemischte Fraktion. /ff