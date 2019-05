Mallorca bleibt links regiert

Alles bleibt beim Alten nach den am Sonntag (26.5.) abgehaltenen Regional-, Inselrats- und Gemeindewahlen auf den Balearen - doch auch das ist eine einschneidende Veränderung. Die Linkskoalition, die seit 2015 gleich auf mehreren Ebenen - Landesregierung, Inselräte und große Rathäuser - auf Mallorca und den Nachbarinseln regiert, kann dies auch in der kommenden Legislaturperiode tun.

Seit 1999 ist es das erste Mal, dass einer Landesregierung eine zweite Amtszeit ermöglicht wird. Das Hin- und Her zwischen Links und Rechts, das die vergangenen 20 Jahre Regierungsarbeit geprägt hat, ist somit Vergangenheit. Zugleich ist es den Sozialisten gelungen, erstmals stärkste Partei auf den Balearen zu werden und die konservative Volkspartei weit hinter sich zu lassen.

Eindeutige Wahlsiegerin ist damit die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol. Sie wird weiterhin gemeinsam mit der linksökologischen Regionalpartei Més und der Linkspartei Podemos regieren können. Die beiden kleineren Koalitionspartner haben zwar erhebliche Stimmeneinbußen hinnehmen müssen, gemeinsam mit den erstarkten Sozialisten reicht es aber nach den Hochrechnungen für eine Mehrheit von über 30 Sitzen im Landesparlament. Im Unterschied zur vorherigen Legislaturperiode könnte die Protestpartei Podemos dabei erstmals in eine dieser Regierungen eintreten.

Wie auch schon bei den spanischen Parlamentswahlen haben die Sozialisten von der Zersplitterung des rechten Lagers profitiert. Die konservative Volkspartei unter der Führung von Biel Company hat zwar ihre Vormachtstellung rechts der Mitte behaupten können, aber gut ein Viertel ihrer Mandate eingebüßt. Sowohl die rechtsliberale Partei Ciudadanos als auch der rechtsextreme Newcomer Vox konnten balearenweit jeweils etwa zehn Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die 47-jährige Armengol hatte im Wahlkampf stets vor einem Rechtsruck gewarnt.

Zur Wahl stand am Super-Wahltag auch die Besetzung der Inselräte, zu deren Kompetenzen Themenbereiche wie der Straßenbau, die Müllentsorgung, Soziales sowie die Tourismuswerbung gehören. Auch hier bleiben die politischen Machtverhältnissewohl unverändert: Die Linkskoalitionen werden wohl auf Mallorca und Menorca weiterregieren können. Die Spitzenämter werden dabei meist nach Parteiproporz besetzt: Im Austausch für die Unterstützung einer sozialistisch geführten Landesregierung gehen die kleineren Inselregierungen meist an die Koalitionspartner.

Einzig auf Ibiza zeichnete sich nach der Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen ein Machtwechsel ab: Hier könnten PP und Ciudadanos die Inselregierung übernehmen.

Die Sozialisten hatten befürchtet, womöglich die Wahlen auf Landes- und Inselebene zu gewinnen, aber die Balearen-Hauptstadt Palma, wo etwa die Hälfte der Einwohner Mallorcas lebt, an die Rechtsparteien zu verlieren. Doch auch hier bleibt alles beim Alten: Sozialisten, Més und Podemos haben nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen eine knappe Mehrheit im Stadtrat erlangt. Der PP-Kandidat Mateu Isern, selbst ehemaliger Bürgermeister, beglückwünschte die Sozialisten nach Mitternacht zu ihrem Wahlsieg. Drittstärkste Partei mit vier Stadträten -ebenso viele wie die von Ciudadanos - wird in Palma die rechtsextreme Partei Vox.

Auch in anderen Gemeinden auf Mallorca gab es kaum Verschiebungen: Wo, wie etwa in Santanyí und Campos, bislang die Konservativen regierten, tun sie es auch weiterhin, wo die Linksparteien am Ruder waren, bleiben sie häufig an der Macht.

In Inca musste Més per Mallorca, die Partei der deutschen Bürgermeisterkandidatin Alice Weber, einen von drei Stadträten abgeben. Die Chancen der Lokalpolitikerin in Koalition mit den sozialistischen Wahlsiegern zumindest zeitweise das Rathaus zu führen, sind dadurch gesunken.

Im Detail: die Ergebnisse in den Deutschen-Hochburgen

Etwas in den Hintergrund gerückt sind am Wahlabend die Resultate der Europawahlen. Auch hier konnten die Sozialisten ihren Wahlsieg von Ende April wiederholen: Sie stellen künftig 20 von 54 spanischen Abgeordneten (+6), die konservative Volkspartei nur 12 (-4). Die rechtextreme Partei kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 6,2 Prozent der Stimmen und kann 3 Abgeordnete ins Europaparlament schicken.