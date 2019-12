15 Geschenketipps aus Mallorca zu Weihnachten

Sneaker aus Palma

„Yuccs" nennt Pablo Mas seine in Palma de Mallorca entwickelten Treter. Sie werden als einzige in Spanien aus dem Fell des Merinoschafs hergestellt und sind mit etwas über 100 Gramm pro Schuh ultraleicht und bequem. Die Wolle ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar, auch die anderen Materialien sind möglichst nachhaltig. 95 Euro pro Paar. www.yuccs.com

Shampoo ohne Flasche

Shampoo nicht aus der Flasche, sondern als Seifenstück von der mallorquinischen Firma Gaia Natural gibt es bei Viveco, einem Vertrieb nachhaltiger Produkte aus Alaró. Wer sich das 80 g schwere Shampoo-Stück mit Kokosmilch- und Lavendel-Duft für 8 Euro kauft, spendet gleichzeitig für die örtliche Meeresschutzorganisation Ondine. www.gaia-natural-mallorca.com, www.viveco.co



Die Lieblingsinsel als Puzzle

Ob Valldemossa oder die Kathedrale bei Sonnenuntergang: Auf amazon.de gibt es Mallorca-Puzzles mit 200, 1.000 oder 2.000 Teilen ab 21,90 Euro zuzüglich 4,90 Euro Versandkosten. Fotopuzzle liefert aktuell leider nicht nach Spanien. Unter mifotopuzzle.es können Sie aber personalisierte Mallorca-Puzzle in Auftrag geben. Bio-Johannisbrot als Aufstrich und als Sirup Es Garrover de Mallorca stellt verschiedene Produkte aus auf der Insel angebautem Bio-Johannisbrot her, unter anderem süße und weniger süße Aufstriche (ab 6 Euro), Sirup (ab 6 Euro) und Johannisbrotmehl (ab 4,50 Euro). Ab Januar kommen ein Tee, der weder Koffein noch Teein enthält, sowie eine halbsüße Sauce hinzu. Erhältlich bei Agromart, Müller und El Corte Inglés. www.esgarroverdemallorca.com, Tel.: 630-27 57 75 Inselküche und alle Strände





Im 400-seitigen, dreisprachigen Band „Mallorca gastronomical Tour" finden sowohl die bodenständige Dorfbar als auch die Sternerestaurants der Insel einen Platz. Mitgeschrieben hat MZ-Autorin Martina Zender. Für 14,99 Euro in Mallorcas Zeitschriftenhandel. Mit „Die ganzen Strände von Mallorca" gelangen Residenten und Touristen auch an die einsamsten der insgesamt 262 playas. Für circa 25 Euro bei El Corte Inglés oder Akzent.

Die Mallorca Zeitung im Abo

Sie schätzen die Vorteile der gedruckten MZ? Oder sind Sie eher der E-Paper-Leser? Manche haben auch gerne die Wahl zwischen beidem. Bei unseren Abonnement-Angeboten ist für jeden etwas dabei, in Deutschland und auf Mallorca. Wer bis Freitag (30.11.) zuschlägt, zahlt für das Jahres-Abonnement des E-Papers nur 34,30 statt 49 Euro. Alle Preise unter www.mallorcazeitung.es/abo

Botschaften für Mallorca-Kenner

Ob T-Shirts, Handtücher oder Tassen: Das Insel-Label Melicotó (Passatge Guillem de Torrella, 2, Palma de Mallorca) bietet teils nachhaltig produzierte Mallorca-Geschenkideen für alle, die Anspielungen auf die hiesige Kultur zu schätzen wissen. Die Macher lassen die Textilien und Gebrauchsgegenstände mit eigenen, farbenfrohen und oft verspielt-kindlichen oder politischen Designs bedrucken. www.melicoto.com

Prämierter Bildband

Der mit dem Deutschen Fotobuchpreis 2019/20 ausgezeichnete, 264-seitige Bildband „Mar i Muntanya" von Antonia und Alexander Feig zeigt nicht so sehr klassische Ausflugsziele, sondern die Insel aus der Perspektive ihrer Bewohner, etwa des Künstlers Albert Pinya oder des Weinliebhabers Tomeu Llabrés. Für 98 Euro bei Rialto Living in Palma de Mallorca.



Holzbrillen und -Uhren

Portixol, Canyamel oder Camp de Mar heißen die stylishen Holz- und Acetat-Brillen der Palma-Marke Mook. Auch Uhren in verschiedenen Holztönen stellt die Firma seit 2015 her. Eine Übersicht mit allen Geschäften findet sich unter https://mookco.com/encuentranos/. Ab 50 Euro entfallen innerhalb Spaniens die Versandkosten. www.mookco.com

Kinderbücher mit Lupen



Die Designerin und Illustratorin Aina Bestard aus Pina feiert mit ihren Kinderbüchern wahre Triumphzüge – und das längst nicht nur auf der Insel. Zwei ihrer Bücher sind bereits auf Deutsch erschienen. Auf den ersten Blick wirken die Bilder darin unübersichtlich. Verschiedenfarbige Muster prallen aufeinander. Erst wenn die Betrachter durch die den Büchern beiliegenden roten, grünen und blauen Schablonen schauen, erschließen sich jeweils unterschiedliche Bilder und Themen. „Was versteckt sich da im Wald?" gibt es für 16,95 Euro etwa bei der deutschen Buchhandlung Akzent in Palma de Mallorca, „Was versteckt sich da im Meer?" ist vergriffen, findet sich aber im Internet.

Kuschelige Hausschlappen

Sohlenlose und 100 Prozent handgefertigte sogenannte babutxes oder babuchas mallorquinas machen Trägern den Winter in Deutschland aber auch auf Mallorca ein Stück angenehmer. Die in Inca hergestellten Schlappen, die beliebig am linken wie auch rechten Fuß getragen werden können, passen sich der Fußform schon nach kurzer Zeit an. In die Waschmaschine steckt man sie besser nicht. Vielmehr empfiehlt sich eine Reinigung mit einer Bürste und etwas Waschmittel. Erhältlich etwa im Geschäft „La Insular" (Carrer de l'Argenteria, 8, Palma de Mallorca) ab 13 Euro.



Für Fussballfreunde

Der Insel-Fußball-Club Real Mallorca schlägt sich nach dem Aufstieg wieder wacker in der ersten Liga. Da macht auch das Merchandising wieder mehr Spaß. Wenngleich sicherlich nicht nachhaltig hergestellt, ist das Trikot der Saison 2019/20 auf jeden Fall ein Hingucker. Es kostet ohne Beflockung 65 Euro. Wer eine Nummer, einen Spieler-

namen oder Sonstiges drauf lesen möchte, zahlt 15 Euro mehr. Erhältlich am Stadion und an der Plaça de Cort, 7 in Palma de Mallorca. www.realmallorca.tienda

12 Jahre Schaufenster-Kunst

Das Traditionsspielwarengeschäft Juguetería La Industrial in der Altstadt von Palma de Mallorca (Carrer Quint, 8) ist bekannt für seine ab Anfang Dezember bis Mitte Januar mit viel Liebe und aufwendig gestalteten Schaufenster. Im vergangenen Jahr etwa stellten die Puppen das wilde Treiben in einem Barbershop dar. Bei „La Insular" (Carrer de l'Argenteria, 8, Palma de Mallorca) wie auch in dem Spielwarengeschäft selbst bekommen Puppen-Fans für 10 Euro einen Kalender für das kommende Jahr mit Fotos der Schaufenster der letzten zwölf Jahre. www.jugueterialaindustrial.com

Das Kreuz als Schmuck

Ob als Kette oder Armband: Das mallorquinische Kreuz (cruz mallorquina) hat eine schon über 500 Jahre alte Tradition. Der Insel-Schmuck ist längst nicht nur bei Altkönigin Sofia beliebt. Unter anderem fertigt die bekannte Designerin Isabel Guarch die hochwertigen Kettchen und Armbänder an. Sie hat eine ganze Kreuz-Kollektion entworfen. Das Graphit-Armbändchen auf dem Bild mit Kreuz aus Silber und schwarzen Brillanten gibt es für 245 Euro. Die Feinsilber-Variante kostet 135 Euro, die aus Feingold 280 Euro. www.isabelguarch.com

