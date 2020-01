Die Start-up-Szene auf Mallorca kann sich sehen lassen

Beim Opening des Megaparks 2017 rollte Ballermann-Sänger Mickie Krause auf einem seltsamen Gefährt mit zwei über­dicken Reifen über den roten Teppich. Am Lenker leuchtete ein runder Motorradscheinwerfer, er selbst saß auf einer schnurgeraden Sitzbank, die ein wenig an die lang gezogenen Sättel der in den 70er-Jahren beliebten ­Bonanza-Räder erinnerte. „Das ist ein Elektrofahrrad", sagte Mickie Krause damals der MZ auf Nachfrage. „Bekannte von mir haben das gebaut." Julia Emmert (39) und ­Ossian Vogel (47) waren diese Bekannten. Seit neun Jahren lebt das Paar auf Mallorca. Die Online-Marketing-Expertin aus München und der ehemalige Hubschrauberpilot vom Bodensee haben 2017 in ­Palma die E-Bike-Manufaktur Urban Drive­style ge­gründet und stellen das „Unimoke" her. Auch wenn Julia Emmert heute sagt, dass die Idee mit der Megapark-Eröffnung nicht ihre beste Marketing-Idee gewesen sei – „der ­Ballermann wirkt für einige auch ab­schreckend"–, haben sie schon im ersten Jahr rund 1.000 ihrer Gefährte verkauft und hoffen, 2020 bis zu 4.000 Stück abzusetzen.

Julia Emmert und Ossian Vogel ge­hören zu der wachsenden Gruppe von ­Firmengründern auf Mallorca. Sie zählen zu den Start-ups, das heißt, ihre Firmengründung beruht auf einer innovativen ­Geschäftsidee, die ein hohes Wachstumspotenzial verspricht. „Hunderte Unter­nehmen werden jeden Monat auf den ­Balearen angemeldet", sagt eine Sprecherin der staatlichen Jobagentur Palma Activa, die Gründern auf die Beine hilft. Der ­Rekordmonat 2019 war der Februar mit 337 Anmeldungen. Darunter viele Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker – aber eben auch Start-ups. Die Szene entwickle sich sehr gut ...

Lesen Sie den vollständigen Artikel mit allen Gründern im E-Paper