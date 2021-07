Endlich, mag man als Adrenalinjunkie sagen. Der Western Water Park in Magaluf macht wieder auf. Aus Mangel an Touristen in der britischen Urlauberhochburg war der Wasserpark seit der Saison 2019 geschlossen. Ab Freitag (23.7.) ist Mallorcas höchste Wasserrutsche wieder in Betrieb. 30 Meter ragt „The Beast“ im Western Park in die Höhe. Es geht rasant bergab. Der Ritt ist nichts für schwache Nerven, dafür steht man selten Schlange.

Fast Pass kostet extra

Wie auch bei den Wasserparks in Arenal und Alcúdia ist der Eintrittspreis nicht gerade familienfreundlich. Bis Ende Juli gibt es immerhin 25 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. Erwachsene – in den Tarif fallen auch Kinder ab elf Jahren – zahlen ansonsten 28 Euro. Weitere 5 Euro werden für den Parkplatz fällig, 7 Euro für ein Schließfach und 10 Euro für den sogenannten Fast Pass. Dieser erlaubt es, sich bei den Rutschen an eine VIP-Warteschlange anzustellen. Allerdings nur bei wenigen Attraktionen ist das auch wirklich nützlich.

Laut den Vorschriften herrscht im Park Maskenpflicht. Die Umsetzung könnte sich schwierig gestalten, da beim Rutschen und Baden die Maske natürlich abgesetzt werden muss. Der Park darf nur 75 Prozent der normal erlaubten 6.000 Besucher reinlassen. Der Andrang dürfte aber ohnehin nicht so groß sein, dass Gäste draußen bleiben müssen. Der Park ist vorerst bis Ende August von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Maul der Kobra

Wie der Western Park gehört das Aqualand in Arenal zur Gruppe Aspiro Parks. Die Preise ähneln sich. 28 Euro der Eintritt, 5 Euro das Parken, 12 Euro der Fast Pass. Beim Onlinekauf gibt es einen Rabatt. Zu den Highlights zählen „King Cobra“, eine Reifenrutsche in Form einer Halfpipe, und „Tornado“, hier landet man am Ende der Rutsche in einem riesigen Trichter. Einige Becken und Attraktionen sind wie im Vorjahr geschlossen. Der Park ist bis Mitte September von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Hidropark in Alcúdia ist vor allem für Kinder und Familien geeignet. Die Kleinen toben sich gerne im Becken rund um einen überdimensionalen Oktopus aus. Der Eintritt ab elf Jahren kostet 28 Euro, Residenten kommen aber für 12 Euro hinein. Parken ist gratis, ein VIP-Bändchen gibt es nicht. Der Hidropark ist im Juli und August von 10 bis 18 Uhr geöffnet, im September und Oktober von 10 bis 17 Uhr.