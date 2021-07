Mit der Saison sind nicht nur die legalen Geschäfte wieder ins Laufen gekommen. Auch die Taschendiebe haben ihr Handwerk wieder aufgenommen. Die Zahl der deutschen Urlauber, die sich beim deutschen Konsulat in Palma wegen gestohlener Ausweisdokumente melden, habe deutlich zugenommen, sagt Konsul Wolfgang Engstler. „In den Bereitschaftsdiensten am Wochenende bekommen wir annähernd hundert Anrufe, die meisten davon, weil die Tasche mit allen Wertsachen verschwunden ist.“

Neben dem Ärger um den Verlust von Bargeld und Dokumenten drohen insbesondere Probleme bei der Ausweiskontrolle, wenn der Heimflug auf Palmas Flughafen ansteht. „Wobei wir hier festgestellt haben, dass die Fluggesellschaften kulanter geworden sind. Die meisten geben sich mit einer Kopie des Passes oder der Anzeige bei der Polizei zufrieden. Nur Ryanair besteht auf einen provisorischen Reiseausweis“, sagt Engstler.

Diesen stellt das Konsulat gegen eine Gebühr von 29 Euro aus. Der Pass ist für vier Wochen gültig. Für die Beantragung ist auf dem Amt ein Termin nötig. „Unter der Woche können wir bei den Bürgerämtern in Deutschland anfragen und uns die Identität bestätigen lassen. Bei Notfällen am Wochenende muss der Antragsteller Ausweise, Kopien, Rechnungen oder dergleichen mitbringen, die seine Identität bestätigen. Zur Not kann auch ein Freund schriftlich bürgen.“

Immer eine Kopie dabeihaben

Nützlich ist es, ein Foto des Ausweises auf dem Handy zu haben oder den Ausweis zu kopieren. Meist ist das sowieso für das Hotel nötig. Für einen sorgenfreien Urlaub können die Ausweise dann im Zimmertresor gelagert werden, um bei Kontrollen Kopien vorzuzeigen.