Unter Nachbarn (entre vecinos) hilft man sich auf Mallorca gern. Fährt einer der lieben vecinos in den Urlaub (se va de vacaciones), bietet man selbstverständlich an: Si necesitas una mano para regar las plantas mientras estés de viaje, aquí me tienes. (Wenn du Unterstützung brauchst beim Blumengießen, während du auf Reisen bist, ich wäre hier.) Oder umgekehrt – Sie fahren weg und bitten höflich um einen Gefallen: No sé si es mucho pedir: ¿Te importaría hacerme el favor de cuidar mis plantas mientras esté fuera? (Ich weiß nicht, ob ich zu viel verlange: Macht es dir was aus, meine Pflanzen zu versorgen, solange ich weg bin?)

Bei einer guten Nachbarschaft wird die Antwort wohl lauten: Claro que sí, faltaría más. (Klar, natürlich, das ist doch selbstverständlich.) Damit die Nachbarschaft nun auch in Zukunft so gut bleibt, sollte der Verreisende möglichst präzise erklären, was die Pflanzen brauchen. Denn so „ein vertrockneter Gummibaum“ (un ficus marchitado) oder ein potus con las hojas amarillas (eine Efeutute mit gelben Blättern) hat schon manche Freundschaft (la amistad) oder gar Partnerschaft (la relación de pareja) auf die Probe gestellt.

Also geben oder erfragen Sie besser eine möglichst präzise Anleitung, für die Sie folgende Redewendungen parat haben sollten: Esta planta requiere mucha agua. (Diese Pflanze braucht viel Wasser.) Los días de verano con mucho sol hay que regarla cada día sin falta. (An Sommertagen mit viel Sonne muss sie auf jeden Fall jeden Tag gegossen werden.) Esta planta, en cambio, todo lo contrario. (Diese Pflanze hingegen genau das Gegenteil.) Con echarle un chorrito de agua una o dos veces por semana basta y sobra. (Es reicht, ihr ein- oder zweimal die Woche etwas Wasser zu geben, das ist mehr als genug.) Cuidado en no regarla demasiado. Si se estanca el agua en la maceta lo pasa bastante mal. (Pass auf, dass du sie nicht zu viel gießt. Wenn sich das Wasser im Topf staut, nimmt sie das ziemlich mit.)

Esta planta es de poco riego. (Diese Pflanze braucht wenig Gießwasser.) Si con el dedo notas la tierra húmeda, no la riegues. (Wenn du mit dem Finger feuchte Erde fühlst, gieß sie nicht.) Casi es más importante humedecer las hojas de vez en cuando. (Es ist fast wichtiger, die Blätter ab und zu anzufeuchten.) Yo le doy con este chufchúf unas tres veces a la semana. (Ich besprühe sie mit dieser Sprühflasche so dreimal die Woche.) Y ya que estoy le suelo quitar el polvo de las hojas ya que son un poco delicadas. (Und wo ich dann schon dabei bin, entferne ich meist auch gleich den Staub von den Blättern, die sind da nämlich ziemlich empfindlich.)

WORTSCHATZ - cuidar las plantas: die Pflanzen / Blumen versorgen - dar de comer al gato / canario / los peces: die Katze / den Kanarienvogel / die Fische füttern - una taza de pienso al día: eine Tasse Trockenfutter pro Tag - un sobre de comida para gato: ein Tütchen mit Katzenfutter (Nassfutter) - Te parecerá que no bebe nada, pero es importante que tenga agua fresca cada día. Dir wird es so erscheinen, als ob er nichts trinkt, aber es ist wichtig, dass er jeden Tag frisches Wasser bekommt. - quitar las hojas de la piscina: die Blätter aus dem Pool fischen - ventilar la casa cada dos días: das Haus jeden zweiten Tag lüften - cerrar las persianas durante el día y abrirlas de noche: die Fensterläden tagsüber schließen und über Nacht öffnen - siempre echar llave al salir: beim Rausgehen immer abschließen - activar el sistema de alarma: die Alarmanlage einschalten - Deja siempre alguna luz encendida que hemos tenido robos por la zona. Lass immer irgendein Licht an, wir hatten hier Einbrüche in der Gegend. - quitar la publicidad del buzón: die Reklame aus dem Briefkasten nehmen - Pues nada más, cualquier duda me llamas. Das wär’s, bei Fragen rufst du an. - Espero que no te esté pidiendo demasiado. Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel von dir. - ¡Qué va! Tú déjame un cubo de pintura y te pinto la casa. Luego hacemos cuentas. Ach was! Lass mir einen Eimer Farbe da, und ich streiche dir das Haus. Über das Finanzielle reden wir dann später.

Was die Spanier alles als "planta" bezeichnen

„Küchenkräuter“ sind auf Spanisch meist las plantas aromáticas, während „Heilkräuter“ plantas medicinales genannt werden. Wenn Spanier von plantas reden, meinen sie aber nicht immer eine Pflanze. Ein „Haus mit zwei Etagen“ ist una casa de dos plantas. Das „Erdgeschoss“ ist dabei die planta baja, die auf dem Knopf im Aufzug nicht selten mit PB abgekürzt wird. Auch die „Fußsohle“ ist eine planta (del pie). Eine planta kann aber auch allgemein eine „Anlage“ oder eine „Fabrik“ sein, so wie die planta nuclear (Atomkraftwerk) oder die planta desalinadora (Entsalzungsanlage). Alternativ spricht man da aber auch von einer central, zum Beispiel von der central térmica de Es Murterar, dem „Heizkraftwerk Es Murterar“ bei Port d’Alcúdia.

Auch das Verb "plantar" ist vielseitig

Im engeren Sinne bedeutet das Verb plantar selbstverständlich „pflanzen“. Viele Bäume pflanzen (plantar muchos árboles) ist einer der ernst gemeinten Vorschläge gegen den Klimawandel (el cambio climático). Aber die Bedeutung von plantar geht über diesen engen Sinn hinaus. Zum Beispiel bedeutet plantar una tienda de campaña nichts weiter als „ein Zelt aufbauen / aufschlagen“. Auch diese Drohung hören wir ab und zu: Me voy a plantar en la puerta del ayuntamiento y no me iré hasta que me atiendan. (Ich stelle mich vor die Rathaustür und gehe nicht eher weg, als bis sie mich empfangen.) Allerdings kann man auch jemanden stehen / umsonst warten / im Stich lassen. Zum Beispiel, wenn man eine Verabredung verschwitzt: Me ha dejado plantado. (Er hat mich versetzt.)