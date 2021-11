In diesem Jahr soll es rund um den Black Friday (26.11.) auf Mallorca nur geringfügige Rabatte geben. Das gab jetzt Toni Gayà, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Afedeco, bekannt. So soll es zum einen keine Superschnäppchen wie in früheren Jahren geben, zum anderen sollen die Rabattaktionen auf deutlich weniger Tage beschränkt sein als sonst. Dies gelte sowohl für kleinere Geschäfte als auch für die großen Ketten. Schuld seien die Lieferengpässe, zu denen es derzeit weltweit kommt.

Laut Gayà und den Sprechern anderer Einzelhandelsverbände wird es, bis auf wenige Ausnahmen, allenfalls Rabatte von bis zu 20 Prozent geben. Von Rabatten um die 50 Prozent seien die Geschäfte in diesem Jahr weit entfernt.

Zudem werde ein Großteil der kleineren Geschäfte die Rabatte nur am Black Friday selbst (26.11.) sowie am Samstag (27.11.) und eventuell noch am sogenannten Cyber Monday (29.11.) anbieten, aber nicht schon ab dem Montag (22.11.) der Woche vor dem "schwarzen Freitag". Auch am 28.11. wird wohl ein Großteil der Geschäfte trotz des verkaufsoffenen Sonntags nicht öffnen.

In den großen Geschäften werden die Rabattaktionen teils etwas großzügiger ausfallen. Der Kaufhausriese "El Corte Inglés" etwa hat angekündigt, Kunden mit Kundenkarte vom 22. bis 24. November Rabatte von bis zu 30 Prozent auf Kleidung anzubieten.

Am Cyber Monday (29.11.) sollen Schnäppchenjäger dann vor allem im Internet fündig werden. Doch auch hier haben einige Online-Anbieter bereits angekündigt, dass sie die Preise von Top-Produkten, etwa den neuesten Handy- oder Konsolenmodelle, aufgrund der Lieferengpässe nicht reduzieren werden. Für einige der Produkte bestehen ohnehin bereits Wartelisten. /sw