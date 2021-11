Damit die Stadt Palma de Mallorca nach dem Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung am 24.11. wieder in vollem Glanz erstrahlt, hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr 4.200 Leuchtelemente und 415 Kilometer Lichterketten anbringen lassen. Besucher und Bewohner können zudem auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsbaum bewundern, der im vergangenen Jahr erstmals im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale aufgestellt wurde. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, hat das Rathaus daneben, wie bereits angekündigt, in den Tagen nach dem Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung auch eine Reihe anderer Aktivitäten geplant.

Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung und Lichtshow auf dem Rathausplatz

Der zentrale Festakt, das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung, findet am Mittwoch (24.11.) zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Rathausplatz der Balearen-Hauptstadt statt. Dort wird auch das an den Dadaismus angelehnte Lichtspektakel "Cortlight" vorgeführt. Dabei mischen sich auf der Fassade des Rathauses Lichtprojektionen und die verschiedener Farben. Die Stadtverwaltung bittet darum, dass sich die einzelnen Besucher nicht zu lange auf dem Platz aufhalten, um allen die Möglichkeit zu geben, das Spektakel zu sehen, und dabei Menschenansammlungen zu vermeiden. Daher wird die Lichtshow zwischen 18 und 21 Uhr dreimal stattfinden.

Eröffnung der Krippe und Einwerfen der Wunschzettel

Ab Freitag (26.11.) können Besucher dann die Krippe im Rathaus bestaunen und die Kinder ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann in einen bestimmten Briefkasten vor Ort werfen.

Weitere Lichtspektakel

Unter dem Namen "Llum, llum, llum" (Licht, Licht, Licht) finden an sechs Orten am Samstag (27.11.) und Sonntag (28.11.) zwischen 18 und 21 Uhr weitere Lichtspektakel statt. Sie lässt sich das Rathaus 93.400 Euro kosten.

Im Innenhof des Colegio Aina Moll wird etwa um 18.45, 19.40 und 20.25 Uhr ein Spektakel namens MOMO aufgeführt, eine Mischung aus Videomapping, Musik und Tanz.

Im selben Zeitraum kann auf der Plaza Berenguer de Palou / Plaza de los Patines eine interaktive Installation namens "Mapping Walls" des Künstlers Jan Barceló bewundert werden.

Im Palau Reial führt um 18, 18.30, 19.30 und 20 Uhr die Kompanie El Carromato ihre Show "Light Dancers" mit Licht-Marionetten auf.

Im Kulturzentrum Ses Voltes kann die Lichtinstallation "Insectàrium" der Künstler Enric Socias, Tini Mitjanit, Philip Varenz und Roberta Tacchin bewundert werden. Besucher können das digitale Insekt besuchen und auch ihr eigenes kreieren.

Auf der Plaza de la Llonja findet das Clownspektakel "Senda sobre ruedas" statt, an dem Besucher ebenfalls teilnehmen können. Es geht um Poesie, Humor und Magie, so die Ankündigung.

Die Jardines de s'Hort del Rei wird Rodrigo Tamariz Music & Maping mit seiner begehbaren Poesie-Lichtinstallation "El Jardí Màgic" erleuchten lassen.

Die meisten der Spektakel finden unter freiem Himmel statt. Eine Ausnahme ist etwa das im Colegio Aina Moll. Hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt, es gilt Maskenpflicht. Auch sonst bittet die Stadtverwaltung Besucher, sich nicht zu lange an den einzelnen Orten aufzuhalten, stattdessen von einer Show zur anderen zu gehen.

Beleuchtung in den Straßen

Die Weihnachtsbeleuchtung besteht größtenteils aus den Lichtelementen, die bereits im Vorjahr die Straßen der Stadt schmückten, darunter Lichtbogen. Auch auf der Plaza del Mercat, wo in diesem Jahr erstmals Stände des Weihnachtsmarktes der Stadt aufgebaut sind, sollen besondere Leuchtelemente hängen.

Der Rathausplatz und die Plaza Major werden erneut mit Riesengirlanden geschmückt. Zudem wird es in den Straßen Rosselló, Santiago Álvarez Avellán im Viertel Sa Indioteria, der Straße von Llucmajor nach s'Aranjassa, der von Llucmajor nach s'Arenal und der Carretera Pasqual Ribot in Son Dameto Weihnachtslichter geben. Auch im Carrer Antoni Maura gibt es neue Lichtelemente. Insgesamt werden 1.074 Bäume und Palmen in und auf über 135 Straßen und Plätzen mit Lichtern geschmückt.

Knapp eine Million Euro investiert die Stadtverwaltung in diesem Jahr in die Beleuchtung, 160.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

In diesen Straßen gibt es Weihnachtslichter

Folgende Straßen in der Innenstadt von Palma werden mit Weihnachtsbäumen, Girlanden oder anderen Lichtelementen beleuchtet sein:

Ample de la Mercè, Antoni Maura, Antoni Maura, Jaume III, Parc de la Mar, Costa del Gas, Baró Santa Maria del Sepulcre, Bisbe Campins, Blanquerna, Bonaire, Brossa i escales, Can Brondo, Can Verí, Caputzins, Caçador, Colom, Cencepció-Aigua, Conquistador, Constitució, Coderleria, Costa de la Pols, Forn des Racó, Galera, Guixers, Jaume II, Jovellanos, Llotgeta, Moncades, Monges, Oms, Orfila, Palau Reial, Paners, Paraires, Pas d'en Quint, Born, passeig de les Rambles, passeig Mallorca, passeig Sagrera, Pescateria Vella, Plateria, Plaça de Cort, Plaça de la Reina, Plaça d'Espanya, Plaça Joan Carles I, Plaça Major, Plaça del Mercat, Plaça de l'Olivar, Plaça Pescateria, Plaça Quartera, Plaça Rosari, Plaça Santa Eulàlia, Plaça Sant Esperit, Plaça Santa Catalina, Porta Pintada, Porta sant Antoni, Puigdorfila, Sant Felip Neri, Sant Miquel, Sant Martí, Sant Nicolau, Santo Domingo, Sant Espetitu, Serra de Marina, Set cantons, Sindicat, Sindicat i Triquet, Tous i Ferrer, Plaça Chopin, Unió, Velázquez, Verge de la Salut und Volta de la Mercè.

Auch diese Straßen und Bereiche werden weihnachtlich geschmückt sein: 31 de desembre, Aragó, Arxiduc Lluis Salvador, Arxiduc Lluis Salvador-Fleming, Avinguda Argentina, Catalunya, Costa i Llobera, Fàbrica, Francisco Suau, General Riera, Jaume Balmes, Joan Crespí, Nuredduna, Passeig Marítim / Argentina, Passeig Marítim/Auditòrium, Passeig Marítim/Titos, Rafael Rodríguez Méndez, Reyes Católicos, Rosselló i Caçador, Torcuato Luca de Tena, Vinyassa, Arquebisbe Aspàreg (Pere Garau), Eusebi Estada, Manacor, Indalecio Prieto, Avinguda del Cid, Francisco Martí Mora, Avinguda Joan Miró, Santiago Álvarez Avellaneda, Joan Alcover i Barceló i Combis, Carretera de Llucmajor (s'Aranjassa), Juan Gris, Camí Son Rapinya, Camí de la Vileta, Carretera Militar, Pascual Ribot.

An folgenden Orten wird es ebenfalls stellenweise Weihnachtsbeleuchtung geben:

Camp Redó, Arenal/Plaça dels Nins, Bonanova, Cala Major, Camp d'en Serralta, Camp Redó, Can Pastilla, Cas Capiscol, Casa Blanca, Coll d'en Rebassa/Plaça de l'església, Coll d'en Rebassa, Plaça Quadrado, Es Fortí, El Pil.larí Nou, El Terreno, Establiments, Gènvoa/Plaça Sant Salvador, Hostalets/pPaça Santa Elisabet, Indioteria Rural, Jonquet (Plaça del Vapor), La Calatrava, Les Meravelles/Can Alegria, Mare de Déu de Lluc, Miquel Dols, Molinar, Montision/Calatrava, Pere Garau/ Francisco Manuel de los Herreros, Pere Garau/Plaça García Orell, polígon de Llevant, Puig de Sant Pere, Rafal Nou, Rafal Vell, Sant Agustí, Sant Jordi, Santa Catalina, Secar de la Real, Son Sardina, Son Anglada, Son Canals/Metge Josep Darder, Son Cladera, Son Espanyolet, Son Espanyolet/Ses Cases Noves, Son Ferriol/Hostalots, Son Flor, Son Fortesa (sud), Son Gibert, Son Roca, Son Ximelis, Verderol, Vivero.