Traurige Nachrichten für alle, die trotz Pandemie bis zuletzt auf einen feierlichen ökumenischen Gottesdienst auf Deutsch in der Kathedrale in Palma de Mallorca an Heiligabend gehofft hatten: Die ökumenische Feier, die die deutschsprachige evangelische Gemeinde seit 1971 gemeinsam mit der katholischen Gemeinde ausrichtet, findet in diesem Jahr nicht statt. Wie die MZ bereits berichtete, stand die Christvesper seit einiger Zeit auf der Kippe.

Während die evangelische Gemeinde alles versuchte, um den Gottesdienst unter Sicherheitsauflagen feiern zu können, sah man das Fest bei den Katholiken schon während der Vorbereitung deutlich skeptischer und wollte es absagen. „Die Zahlen diktieren das Vorgehen“, meinte vor einigen Tagen Pfarrer Andreas Falow gegenüber der MZ. Am Freitag (10.12.) gab er auf Nachfrage bekannt: "Es wird in diesem Jahr kein Kathedralen-Gottesdienst stattfinden."

Man habe sich, um die Gläubigen und Besucher besser aufzuteilen, bereits um Alternativtermine bemüht. So findet etwa am Heiligabend um 17 Uhr in der Kirche Santa Cruz (nicht in der Krypta) ein Alternativgottesdienst statt. "In die Kirche passen 300 bis 400 Menschen", fügt Falow hinzu. Weitere Gottesdienst-Termine finden Sie in der kommenden Ausgabe der Mallorca Zeitung und bald auch online.

Der evangelische Pfarrer Holmfried Braun findet es, wie er der MZ am Freitag (10.12.) per Telefon mitteilte, "sehr schade", dass die Christvesper letztlich nicht stattfinden kann. "Auch wir sind nun am Überlegen, wie es weitergeht und was wir stattdessen machen", so Braun. Die evangelische Gemeinde müsste nun erst einmal ein paar Kirchen anfragen, in denen sie Messen veranstalten könne.

Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr hätte die Christvesper zu Heiligabend in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag gefeiert: Es wäre die 50. Feier gewesen.

Der spanische Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale findet um 23 Uhr statt. /sw