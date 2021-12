Dass man auf Mallorca ganzjährig draußen Sport treiben kann, kommt nun Bewohnern und Besuchern in Palma noch mehr zugute. Die Stadtverwaltung hat damit begonnen, sieben neue Bereiche mit Fitnessgeräten unter freiem Himmel einzurichten, sogenannte Calisthenics-Parks.

Als Erstes eröffnet wurde Anfang Dezember eine neue Anlage in unmittelbarer Nähe zum Strand des Viertels Ciutat Jardí. Hier gibt es vier Sportgeräte der neuesten Generation (siehe Foto). Auch in Parks in sechs weiteren Vierteln sollen Sportler an neuen Anlagen bald im Freien trainieren können: Im Carrer Manuel Azaña, im „Wifi-Park“ (Parc Krekovic), wurden die Geräte bereits aufgebaut. Es fehlt nur noch der Gummiboden. Auch auf dem Fußballfeld in Son Fusteret sind die alten Geräte bereits weggeräumt, um auf einer Sandfläche neuen Platz zu machen. Im Parque Bosque de la Ribera, an der Playa de Palma auf Höhe des Balneario 11, wurden zunächst Sportgeräte für Senioren abgebaut, bald sollen an selber Stelle die neuen Geräte vorzufinden sein.

Im Park des an die Ringautobahn angrenzenden Stadtviertels Son Cotoner dürfte der neue Calisthenics-Park mittlerweile bereits stehen, lediglich der Bodenbelag sowie die Spielgeräte für Kinder müssen noch angepasst werden. Erst Ende des Jahres soll dann auch der Park im angrenzenden Viertel Son Dameto eine der neuen Anlagen bekommen. Ein weiterer Standort ist Palmas größte Grünfläche, der Sa-Riera-Park im Norden.

Nicht nur die Geräte sind modern: Wer mit ihnen Sport treibt, kann gleichzeitig die App Kompan auf seinem Handy, Tablet oder seiner Fitnessuhr nutzen. Darin finden Nutzer verschiedene Übungen für die jeweiligen Geräte der Calisthenics-Parks sowie auch komplette Workouts.

Die neuen Sportparks lässt sich die Stadtverwaltung von Palma rund 250.000 Euro kosten. Das Projekt ist Teil des Investitionsprogramms Plan Renove. Dieses sieht insgesamt ein Budget von fünf Millionen Euro vor, um die Parks und Grünanlagen im Stadtgebiet von Grund auf zu modernisieren.