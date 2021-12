Leider wird es auch in diesem Jahr an Heiligabend keine ökumenische Christvesper auf Deutsch in der Kathedrale in Palma de Mallorca geben. Die Feier, die die deutschsprachige evangelische Gemeinde seit dem Jahr 1971 gemeinsam mit der katholischen Gemeinde ausrichtet, wurde wegen steigender Pandemiezahlen nach längeren Überlegungen schließlich abgesagt. Das sei sehr schade, aber man organisiere Alternativen, so der evangelische Pfarrer Holmfried Braun. Der katholische Pfarrer Andreas Falow verweist darauf, dass in die Kirche Santa Cruz 300 bis 400 Gläubige passen. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 hätte die Christvesper zu Heiligabend in diesem Jahr sogar ihren 50. Geburtstag gefeiert.