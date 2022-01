Wer diese Tage im Geschäft auf Mallorca in ein Geschäft geht, um eine mollig warme Bettdecke zu kaufen – zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk an sich selbst –, gerät schnell an Sprachgrenzen. Selbst fortgeschrittene Spanischlerner sehen sich hier vor einer Herausforderung. Denn auf der Insel stehen sich zwei völlig unterschiedliche Kulturen der Bettwäsche (la ropa de cama) gegenüber. Nur wer sie versteht, weiß auch in jedem Gästebett zwischen welchen Schichten er zu schlafen hat.

Die klassische Bettwäsche in Spanien besteht aus folgenden Schichten: Auf der Matratze (el colchón) kommt ein Laken, das eigentlich la sábana bajera (also „Unterlaken“) heißt, oft aber mit la bajera abgekürzt wird. Mit dem Zusatz ajustable (anpassbar) wird die bajera zum Spannbetttuch. Darauf kommt traditionell ein zweites Laken, das komplett la sábana encimera (Überlaken) heißt, aber oft nur sábana oder nur encimera genannt wird. Darüber kommen je nach Jahreszeit mehrere mantas (Wolldecken) und eine colcha (Überdecke, Tagesdecke). Die colcha ist genau an die Größe der Matratze angepasst, die abgesteppten Seitenteile hängen im 90-Grad-Winkel herunter. Zum Schlafen schlüpft man zwischen bajera und encimera, die regelmäßig gewaschen werden. Die sábana encimera lappt am Kopfteil über und wird so über die übrigen Decken geschlagen, dass mantas und colcha nicht mit der Haut in Kontakt kommen.

Eine Decke, die zu kurz ist, deckt leider nicht Eine Decke (manta, colcha, edredón ...) soll zudecken. Das spanische Verb dafür lautet cubrir. Das Gegenteil ist descubrir, also „entdecken“ oder „abdecken“. Eine „Entdeckung“ ist el descubrimiento. Bei einer zu kurzen Decke sind die Füße descubiertos (abgedeckt). Die „Netzabdeckung“ vom Handy bezeichnen wir als cobertura. Hören wir im Telefonat den Gesprächspartner nur abgehackt, sagen wir: Espera un minuto que ahora te vuelvo a llamar, que tengo mala cobertura. (Warte eine Minute, ich ruf dich gleich zurück, die Verbindung/Netzabdeckung ist schlecht). Das Verb encubrir benutzen wir, wenn wir etwas „verheimlichen“ oder eine Straftat (un crimen) dadurch „begünstigen“, dass wir einen Kumpanen „decken“.

Die vertraute nordische Bettdecke

Das in Deutschland übliche System wird hierzulande als nórdico bezeichnet. Auf die mit bajera ajustable (Spannlaken) bezogene Matratze kommt hier ein edredón nórdico, den wir als Federbett bezeichnen würden. Dieser wird von einer funda nórdica (Bettbezug) geschützt, die man regelmäßig wäscht. Verwirrend wird es nun, weil die Spanier das Federbett oft nur als el edredón abkürzen. Der edredón muss aber nicht immer eine uns vertraute nordische Bettdecke bezeichnen. Denn der Ausdruck kommt aus dem Französischen und bezeichnet schlicht die Art der Füllung (Eiderdaune), also die Daune (el plumón) der Eiderente (el eíder). Auch eine dick gefütterte, aber abgesteppte colcha im traditionellen spanischen Stil kann man als edredón bezeichnen. Zum besseren Verständnis unterscheidet man el edredón colcha und el edredón nórdico.

Eine Decke, die zu dünn ist, wärmt leider nicht Beim Verb cubrir ging es eher um die Ausmaße der Decke. Ob sie uns aber wärmt und schützt, beschreiben wir mit anderen Worten. Der abrigo ist der Mantel. Das Verb abrigar bedeutet also etwa „ummanteln“ oder „einhüllen“. Wenn wir uns „warm anziehen“ sprechen wir von abrigarse. Auch eine warme Decke hat die Funktion, uns wärmend zu ummanteln. Besonders schön ist auch der Ausdruck arropar. Er stammt vom Wort ropa (Kleidung) ab. Im wörtlichen Sinn wäre arropar also „kleiden“. Wir benutzen es aber eher im Sinne von „zudecken“, „einmummeln“ oder „warm anziehen“. Im übertragenen Sinn bezeichnet arropar auch „schützen“, „stützen“ oder „behüten“. Freunde, die sich voll aufeinander verlassen können, se arropan mutuamente (stützen sich).

Jetzt müssen Sie im Geschäft noch auf die richtige Größe bestehen, ohne sich von den Fragen des Verkäufers über Ihre Bettgröße verwirren zu lassen. Das geht so: La funda la quiero 220 por 155. Si no la tiene, ¿me la puede encargar? (Den Bettbezug will ich 220 mal 155. Wenn Sie den nicht haben, können Sie ihn bestellen?)