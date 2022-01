Am Donnerstag (20.1.) begehen die Gemeinden Palma und Costix den Feiertag zu Ehren des Heiligen Sebastian. Für alle anderen Gemeinden der Insel ist der Tag ein normaler Werktag, die Geschäfte dort haben also zu ihren regulären Zeiten geöffnet.

In Palma hingegen haben die Einkaufszentren und Supermärkte wie auch fast alle anderen Geschäfte geschlossen. Geöffnet haben lediglich einige Geschäfte im Bereich Paseo del Borne und der Einkaufsstraße Jaume III, etwa die Filiale des El Corte Inglés (11–20.30 Uhr), die auch an anderen Feiertagen oder sonntags geöffnet sind.

Von den Müller-Märkten in Palma hat nur der an der Plaça d'Espanya geöffnet (11–20 Uhr).

Das Einkaufzentrum Fan wie auch das in Portopí sowie die beiden Carrefour-Läden (General Riera wie auch der in Coll d'en Rabssa) bleiben am Donnerstag (20.1.) geschlossen. Das Einkaufszentrum Alcampo wie auch das Mallorca Fashion Outlet gehören zur Gemeinde Marratxí, sind daher trotz Sant Sebastià normal geöffnet: Alcampo 9–22 Uhr, Mallorca Fashion Outlet 10–22 Uhr.

Die nächsten inselweiten verkaufsoffenen Tage sind Folgende:

Gründonnerstag, 14. April

Sonntag, 26. Juni

Montag, 15. August (Mariä Himmelfahrt)

(Mariä Himmelfahrt) Sonntag, 4. September

Mittwoch, 12. Oktober (Verfassungstag)

(Verfassungstag) Sonntag, 27. November

Donnerstag, 8. Dezember (Mariä Empfängnis)

(Mariä Empfängnis) Sonntag, 18. Dezember

An diesen Sonn- und Feiertagen haben große Handelsketten und Einkaufszentren sowie andere Geschäft dann sehr wohl geöffnet. Kleine Geschäfte dagegen dürfen generell an Sonn- und Feiertagen öffnen, machen aber nur zu einem kleinen Teil von diesem Recht Gebrauch. Auch für Geschäfte in Tourismusgebieten gilt während der Hauptsaison eine Ausnahme. Auch sie dürfen öffnen, während andere Geschäfte geschlossen haben.