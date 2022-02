(Paula M., per E-Mail)

Thomas Fitzner sagt dazu: „Unser Ratschlag lautet, die 183-Tage-Regel nicht so weit auszureizen, dass man sich am Ende über Stunden streiten muss. Das würde passieren, wenn die Reisetage zum Thema werden. Der Haken ist eigentlich ein anderer: Wenn jemand in keinem Land 183 oder mehr Tage verbringt, würden Reisen oder Aufenthalte in Drittstaaten jenem Land zugerechnet, wo man am längsten war. Man kann also in Spanien steuerlich ansässig werden, auch wenn die 183-Tage-Marke nicht erreicht wird.“ (europeanaccounting.net, Tel.: 971-67 94-18)

Wo kann ich im Südwesten von Mallorca „calçots“ kaufen?

(John S., per E-Mail)

Die Sprösslinge der Zwiebel werden im Coco’s Garden Center angeboten: Carrer Port d’Andratx, 24, 07150 Andratx, Tel: 971-13 75 45, Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8–17 Uhr, Sa 9–15 Uhr, cocosgarden.net

Wo wird nach einem Antigentest ohne große Wartezeiten der QR-Code auf das Handy verschickt?

(Elisabeth K., per E-Mail)

Es gibt mehrere Testmöglichkeiten in Palma, wir hörten, dass die Clínica Belice in Palma, sofern das Ergebnis negativ ausfällt, umgehend einen QR-Code auf das Handy schickt. Sie können sich dort unter Tel.: 644-87 42 41 anmelden. Sie finden die Clínica Belice am Passeig de Mallorca 5 B, 07011 Palma. Kostenpunkt: 25 Euro.

