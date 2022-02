Am Montag (14.2.) ist wieder Valentinstag. Der Stresspegel steigt: Was schenken? Mit Blumen kann man nichts falsch machen. Hannah Turlach schlägt Ihnen sechs Geschäfte in Palma de Mallorca mit einer großen Auswahl an roten, „unendlichen“ oder auch mal blauen Rosen vor. Bei einigen davon gibt es obendrein auch noch süße Teddys.

Flors Isabel Direkt im Trubel der Rambla und umringt von vielen weiteren Blumenständen in Palmas Zentrum befindet sich Flors Isabel. Der traditionelle Blumenstand von Isabel Iglesias bietet seinen Kunden wunderschöne Rosensträuße zu günstigen Preisen. Die Auswahl an Farben ist dabei zwar klein, aber ausreichend. So gibt es Rosen in Rot, Weiß oder Rosa. Fleurs Santa Catalina Mitten im Mercat de Santa Catalina befindet sich der Blumenstand Fleurs Santa Catalina. Christel Chevrier und Geraldine Sabatini beglücken schon seit Dezember 2019 ihre Kunden mit Blumen in vielen möglichen Variationen. Auch zum Valentinstag gibt es besondere Kreationen wie „unendliche" Rosen, die erst nach Monaten welken, Hunde aus Kunstblumen oder Rosenboxen ab 9,90 Euro. Floristería Abolengo Schon seit 1945 ist die Floristería Abolengo auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen jeglicher Art spezialisiert. Direkt an der Avinguda de Gabriel Alomar findet sich hier eine große Auswahl an Valentinstagsblumen. Ab drei Euro ist eine schlichte, rote Rose erhältlich. Für 30 Euro gibt es außerdem eine sogenannte „unendliche" Rose mit einem Teddybären, die etwa vier bis fünf Monate hält. Floristería La Rosaleda Etwas versteckt, aber dennoch gut zu finden, ist das Blumengeschäft La Rosaleda. Abseits des Shopping-Trubels der Avinguda de Jaume III gibt es hier schon seit 1960 eine große Auswahl an Pflanzen und Blumen in allen Formen und Farben. Bereits ab fünf Euro kann eine schlichte rote Rose erworben werden. Ab zehn Euro gibt es auch hier einen kleinen Teddybären. Tallo floristas Im Stadtviertel Marquès de Fontsanta betreibt Joana María Barceló seit 2003 ihr Blumengeschäft. Während der Tage rund um den Valentinstag verlängert sie extra die Öffnungszeiten und hilft jedem dabei, einem geliebten Menschen eine Freude zu bereiten. Ob weiße Rosen im Glas, rote in einer Blumenbox oder eine einfache blaue Rose – ab fünf Euro ist für jeden etwas dabei. Floristería Mercè Francia Ebenfalls in der Nähe der Avinguda de Jaume III befindet sich die Floristería Mercè Francia. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung steht Mercedes Francia Antich ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Sogar eine kleine Auswahl an Trockenblumen gibt es hier, wenn auch in wenigen Farben. Die Gestecke können je nach Belieben und Budget zusammengestellt werden.