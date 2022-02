Am Dienstag (1.3.) begehen die Inseln wieder ihren eigenen Feiertag, den „Dia de les Illes Balears“. Gedacht wird dem 1. März 1983, an dem das Regionalstatut – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft trat. Behörden, Banken und die meisten Geschäfte bleiben zwar geschlossen. Dafür ist das Programm nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr so bunt, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst hingehen soll:

255 Aktivitäten, darunter Tage der offenen Tür in Museen und Bibliotheken, Straßenkonzerte, Märkte, Tanzaufführungen hat die Balearen-Regierung rund um den Festtag auf die Beine gestellt – und das längst nicht nur in Palma. Auch in den Dörfern ist einiges los. Unter diada.caib.es kann man nach dem Anklicken einer Unter-Rubrik von „Actividades“ nach einer Gemeinde und einem Datum suchen.