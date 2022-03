„¿Me haces un Bizum?“ (frei übersetzt: Überweist du mir das Geld per Bizum?) – diese Frage hört man vor allem von Spaniern und Mallorquinern immer wieder. Ob kleinere Geldschulden, die man zwischen Freunden begleichen muss, oder die Überweisung für den Kurs in der Tanzschule: Mit dem Zahlungssystem Bizum kann man per Smartphone in Sekundenschnelle an Kontakte Geld senden oder Geldsendungen empfangen.

Eine IBAN oder gar weitere Bankdaten des Empfängers braucht man dafür nicht, lediglich eine Handynummer. Beide, Sender und Empfänger, müssen zudem ein Konto bei einer der mit Bizum kooperierenden Banken haben. Die Transaktion dauert nur wenige Sekunden und ist kostenlos. Meist nutzen Privatpersonen den Dienst, wenn sie kleine Beträge begleichen wollen, denn das Limit einer Geldsendung liegt bei 1.000 Euro. Innerhalb dieses Limits können die Banken aber auch individuelle Obergrenzen festlegen. Bei ING sind es 500 Euro. Kaum eine Bank ist nicht dabei Ein Großteil der in Spanien tätigen Kreditinstitute ist an dem Zahlungssystem beteiligt, darunter: ING, Deutsche Bank, Targo Bank, Orange Bank, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja Banco, Kutxabank, Caja Rural, IberCaja, Grupo Cooperativo Cajamar, Abanca, Bankinter, Imagin, BancaMarch, Caja de Ingenieros oder Arquia Banca. Wer sich erst einmal vergewissert hat, dass seine Bank in der Liste (bizum.es) auftaucht, sollte sich anschließend die App des Kreditinstituts herunterladen. Darin müssen Nutzer Bizum als Zahlungsverfahren dann erst noch aktivieren. Der Vorgang ist bei jeder Bank ähnlich. Bitte dafür einfach den Anweisungen auf Ihrem Handy folgen oder Bizum in den Einstellungen der App suchen! In der ING-App muss man etwa auf „Menü“ und dann „Transferencias“ klicken und findet dann den Unterpunkt Bizum. Einmal aktiviert, kann man entweder von dort aus oder unter „Transferencia“ auf der Hauptseite Geld senden. Dafür müssen etwa ING-Kunden auf „Enviar“ klicken und im Telefonbuch die Nummer des gewünschten Empfängers auswählen. Dann bei „Importe“ den gewünschten Betrag (mindestens 50 Cent, maximal 500 Euro) eingeben und eventuell noch einen Verwendungszweck („Concepto“) angeben. Als letzten Schritt auf „Continuar“ klicken und schon bekommt der Empfänger eine Benachrichtigung. In seiner App kann er dann in einer Übersicht (bei ING unter „Movimientos“) auch Datum, Betrag und Empfängernamen der Transaktionen einsehen. Einige Banken erlauben auch das Zahlen von Online-Einkäufen per Bizum (Infos dazu hier).