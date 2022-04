Die Anmeldungen für das Schuljahr 2022/23 auf Mallorca starten in diesem Jahr später als gewöhnlich. Dabei gibt es zumindest im öffentlichen Schulsystem, das die staatlichen (colegios públicos) und die halbstaatlichen Schulen (colegios concertados) einschließt, zwei entscheidende Zeitfenster, je nach Situation der Schülerin oder des Schülers – die adscripción und die admisión.

Die adscripción und ist für diejenigen wichtig, die die letzte Vorschulklasse, die 6. Klasse der Grundschule oder die 4. Klasse der ESO-Stufe beendet haben und nun in den nächsten Bildungsabschnitt eintreten. Die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund dessen die Schule wechseln, nach dem Wechsel aber in eine Einrichtung gehen sollen, die der Schule oder dem Kindergarten, an dem sie zuvor waren, nicht zwingend zugeordnet ist, müssen die Fristen der adscripción beachten, um sich an der neuen Schule einzuschreiben.

Dieser Prozess beginnt am Donnerstag (31.3.) und dauert bis zum Mittwoch darauf (6.4.). Die vorläufigen Listen werden dann bis zum 29. April veröffentlicht, Einwände werden vom 2. bis zum 4. Mai entgegengenommen. Am 9. Mai werden die endgültigen Listen herausgegeben. Die definitive Einschreibung an den Schulen findet dann für die Grundschule vom 24. bis 30. Juni statt, für die Mittelstufe (Educación Superior Obligatoria, ESO) vom 24. Juni bis 1. Juli und für die Oberstufe (Bachillerato) vom 18. bis 20. Juli.

Die admisión ist ein offener Zulassungsprozess für alle Schülerinnen und Schüler, die die Schule wechseln wollen oder ins staatliche Bildungssystem eintreten, wie etwa die 2019 geborenen Kinder oder Kinder, die auf die Insel gezogen sind oder von privaten Bildungseinrichtungen ins öffentliche System wechseln wollen. Wie auch bei der adscripción richtet sich die Vergabe der Plätze nach einem Punktesystem, in dem unter anderem der Wohnort der Kinder zählt oder auch ob es bereits Geschwister an der Schule gibt.

Hier sind die Fristen wie folgt: Wer sein Kind in der Vorschule, in der Grundschule, in der Mittelstufe oder einer Sonderschule anmelden will, muss das zwischen dem 9. und dem 20. Mai erledigen. Für die Oberstufe gilt der Zeitraum vom 23. bis zum 29. Juni. Die vorläufigen Listen gibt es hier am 7. Juni (Oberstufe: 7. Juli). Einspruch kann zwischen dem 8. und dem 10. Juni eingelegt werden (Oberstufe: 8.–12. Juli). Die endgültigen Listen liegen dann bis 22. Juni vor, für die Oberstufe am 15. Juli. Die endgültigen Einschreibungen finden für die Vorschule vom 23. bis 28. Juni statt, für die Grundschule und die Sonderschule vom 24. bis 30. Juni, für die Mittelstufe vom 24. Juni bis 1. Juli und für die Oberstufe vom 18. bis 20. Juli.

Eltern werden gebeten, die Schulanmeldungen nach Möglichkeit, im Internet durchzuführen. Eine persönliche Anmeldung vor Ort ist weiterhin auch möglich. Alle Infos und Fristen gibt es unter bit.ly/Schulanmeldungen22 nachzulesen.