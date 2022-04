Seit vielen Monaten versuche ich vergeblich, die Zahlung der monatlichen Movistar-Rechnungen über mein Konto in Deutschland abzuwickeln. Was kann ich noch tun?

(Margit Sch., per E-Mail)

Haben Sie es schon persönlich in einem der Movistar-Filialen auf Mallorca versucht? Eigentlich sind die Angestellten dort sehr hilfsbereit. Denn seit August des Jahres 2014 ist das neue Zahlungssystem SEPA europaweit verbindlich eingeführt. Einzugsaufträge zulasten Ihres Kontos in Deutschland sollten eigentlich kein Problem sein.

Museum mit bemalten Dachziegeln in Fornalutx

Existiert in Fornalutx noch das Museum mit den hübsch bemalten Dachziegeln? Ich finde darüber keine Information.

(Rudolf M., per E-Mail)

Beim Rathaus von Fornalutx gab man mir folgende Auskunft: Es gibt nach wie vor das Museo Can Xaroi, in dem taules pintades ausgestellt sind. Zu besichtigen sind diese freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Nähere Informationen bekommen Sie über den Anrufbeantworter des Ayuntamientos: Tel.: 971-63 19 01, auf die Ansage Can Xaroi achten.

Großprojekte für erneuerbare Energien

Gibt es auf der Insel neue Großprojekte für erneuerbare Energien ?

(Sybille T., per E-Mail)

Hier eine Auswahl der Projekte, die geplant oder bereits am Start sind: Auf dem Gemeindegebiet von Manacor ist im vergangenen Herbst der 56 Hektar große Solarpark Santa Cirga genehmigt worden sowie weitere 50,2 Hektar in s’Àguila bei Llucmajor. Es handelt sich um die bislang größten Solarprojekte auf der Insel. Zudem ist seit Jahresbeginn auf dem Gelände des Cemex-Zementwerks in Lloseta eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff in Betrieb, dessen Produktion auf jährlich mehr als 300 Tonnen hochgefahren werden soll.

Bilderrahmer auf der Insel

Wie finde ich auf der Insel einen Bilderrahmer?

(Tomas W., per E-Mail)

Geben Sie in die Suchmaschine marcs i moldures in katalanischer Sprache oder enmarcaciones, marcos y molduras in Spanisch ein. Dann werden Sie in größeren Städten der Insel Bilderrahmer finden.

