Auch vor Mallorca haben die Inflation und der Russland-Ukraine-Krieg nicht haltgemacht und sich zuletzt etwa deutlich in den Benzinpreisen niedergeschlagen. Einige Verkehrsteilnehmer mögen sich beim letzten Auftanken und dem Blick auf den Kassenzettel nun vielleicht gewundert haben: Seit dem 1. April und noch bis zum 30. Juni subventioniert die spanische Zentralregierung jeden getankten Liter Treibstoff mit 20 Cent. Die Idee: 15 Cent soll der Staat beisteuern, fünf Cent die Mineralölkonzerne. Die Aktion hat in den ersten Tagen zu längeren Schlangen vor den gasolineras geführt.

Der Rabatt wird auf der Tankrechnung gesondert aufgeführt. Dabei wird, je nach Tankstelle, entweder die Gesamtsumme, die abgeht, angezeigt, oder der Rabatt ist zweigeteilt – in die Summe, die vom Staat beglichen wird („Bonif. / Bonificación estatal“) und die, für die die Mineralölkonzerne aufkommen („Dto. / Descuento …“) sollen. Auch ein anderer Aspekt sorgte bei Verkehrsteilnehmern zunächst für Verwirrung: Auf den großen Anzeigentafeln und an den Zapfsäulen werden weiterhin die aktuellen Preise (ohne Rabatt) angezeigt. Die wenigsten Tankstellen der Insel weisen zudem explizit auf die Zuschüsse hin.

Der Tankvorgang läuft daher zunächst wie eh und je ab: Man sagt dem Tankwart, für welche Summe man tanken will, oder wählt sie selbst aus, sagen wir 15 Euro. Beim Bezahlen dann wird einem der Rabatt direkt abgezogen. In unserem Beispiel zahlen wir am Mittwochvormittag (6.4.) an einer Repsol-Tankstelle in Palma letztlich also nur 12,99 Euro statt 15 Euro. Im unteren Teil des Belegs ist zudem vermerkt, dass auf die Summe der im Real Decreto-ley 6/2022 vom 29. März 2022 festgehaltene Rabatt angewendet wurde.

Die günstigste Tankstelle finden

Wahre Sparfüchse können beim Tanken sogar noch mehr sparen: Für sie lohnt es sich, vor der Fahrt zur Tankstelle einen Blick in die App „GeoGasolineras“ oder für iOS-Nutzer auf die Website geoportalgasolineras.es vom spanischen Umweltministerium zu werfen. Iphone-Nutzer können sich die Webseite zum Homebildschirm hinzufügen. Die Seite dazu über den Handybrowser aufrufen und über das Symbol mit dem blauen Quadrat und dem Pfeil durch Anklicken des Pluszeichens zum Home- oder Startbildschirm.

Unter „Provincia“ die Balearen auswählen und die Suche wahlweise mit der Angabe der Gemeinde spezifizieren. Dann noch den Benzintyp auswählen. Eine Karte zeigt dann die Tankstellen samt Preisen an. Teuer (rot) und günstig (grün) ist dabei schon farblich markiert. Wer den Haken bei „EESS más económicas“ setzt, bekommt nur die günstigen Tankstellen angezeigt.