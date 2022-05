Wir hatten Pech: Einer der Bezahl-Automaten im Parkhaus hat unsere Karte geschluckt. Warum sind diese nicht auf Deutsch programmiert?

(Daniel P., per E-Mail)

Wenn Sie auf den Knopf für „Idiomas“ drücken können Sie Spanisch oder Englisch wählen, weil die meisten Urlauber sich auf Englisch verständigen können. Jeder Automat verfügt jedoch über eine Fernsprechfunktion, wenn Sie dort anrufen, antwortet man Ihnen in Englisch oder Spanisch. Von dort aus gibt man Ihnen Anweisungen, was zu tun ist. Sollte die Karte vom defekten Automaten verschluckt worden sein, wird nach der Autonummer gefragt. Das Ticket bekommen Sie dann am nächstgelegenen intakten Automaten.

Wäschereien mit Öko-Waschmitteln

Gibt es auf Mallorca Wäschereien, die mit unschädlichen Mitteln waschen und reinigen?

(Rosie O., per E-Mail)

In Deutschland gibt es Wäschereien, bei denen für die Kleiderreinigung biologische Mittel eingesetzt werden. Auf der Insel gibt es zwar Öko-Wäschereien, laut Auskunft einer Eco-Lavandería bezieht sich das eco jedoch darauf, dass die chemischen Mittel, meistens im Einsatz für Hotelwäsche, fachgerecht und mit Umweltzertifikat entsorgt werden.

Kiefern im Garten vertrocknet

In meinem Garten ist jetzt eine Pinie vertrocknet, und ich beobachte viele sterbende Exemplare in den Inselwäldern. Mein Nachbar sagt, Pinien wären für Inselbewohner Unkraut, überall wo Kiefer sterben, würde stattdessen Palmen oder Olivenbäume gepflanzt. Gibt es überhaupt noch Nachwuchs-Kiefern zu kaufen?

(Petra H., per E-Mail)

Sie schreiben „Pinien“, wahrscheinlich meinen Sie Aleppo-Kiefern. Diese, und da hat Ihr Gärtner recht, sind in den Inselgärten nicht mehr gefragt, weil niemand den Prozessionsspinner haben will. Dass die Kiefer kein Unkraut ist, zeigt, dass dem auf Kiefern spezialisierten Schädling in Inselwäldern mit verschiedenen Methoden ständig zu Leibe gerückt wird. Nachwuchs züchten auf Aufforstung spezialisierte Baumschulen wie Es Menut. Mehr Information: www.caib.es/sites/xarxaforestal.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es