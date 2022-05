Dass viele Gastronomen auf Mallorca in diesem Jahr Schwierigkeiten haben, Personal zu finden, ist bekannt. Auch einige aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Betreiber suchen derzeit noch nach Mitarbeitern.

Mile's Cala Millor

Mark Wycislik vom Mile's in Cala Millor etwa sucht ab sofort einen Mitarbeiter für die Bar, einen weiteren für den Service-Bereich, eine Küchenhilfe sowie im Lauf der Sommersaison zwei zweitere Service- und einen weiteren Bar-Mitarbeiter. Die Kellner sollten Spanisch und Englisch, wenn möglich, auch Deutsch sprechen. "Bewerber müssen nicht toperfahren sein, sondern nur Lust haben. Wir bringen ihnen dann schon bei, was wir langfristig bei uns brauchen", so der Auswanderer.

Bewerbungen nimmt Personalchef Onur unter der Telefonnummer +34 642-00 20 91 entgegen. Einstellungsbeginn ist sofort, unbefristet, sechs Monate lang mit der Option auf eine ganzjährige Anstellung sowie 8 oder 10 Monate. "Alles ist offen", so Betreiber Wycislik.

Martiki Cala Ratjada

Auch Steff Jerkel und Peggy Jerofke vom Martiki in Cala Ratjada suchen derzeit noch Verstärkung: einen Barkeeper, eine Kellnerin, einen Koch sowie eine Küchenhilfe. "Erfahrungen müssen vorhanden sein. Der Koch muss entweder Spanisch oder Deutsch und Englisch können, die Kellnerin muss Deutsch können. Beim Barkeeper sind die Sprachkenntnisse egal. Alle Bewerber sollten über eine NIE-Nummer verfügen", so Steff Jerkel zur MZ.

Bewerbungen bitte per E-Mail jerofkepeggy@gmail.com an Peggy Jerofke schicken! Das Martiki sucht ab sofort Personal und hat voraussichtlich elf Monate des Jahres geöffnet. Ein Zimmer bekommen Angestellte von Steff Jerkel und Peggy Jerofke zur Verfügung gestellt.

Up Up an der Playa de Palma

Für ihr im April neu eröffnetes Restaurant Up Up an der Playa de Palma suchen auch Sascha Winkels und Deniz Gülpen noch nach zwei Teilzeit-Mitarbeitern und einer Vollzeitkraft für den Service-Bereich. Interessenten können sich entweder direkt im Restaurant (Carretera Arenal, 4) oder per E-Mail bewerben (glam@gmx.de). Gesucht wird das Personal ab sofort und erst einmal für die laufende Saison, eventuell aber auch das ganze Jahr über.

FanCafeTeria in Cala Millor

Für die FanCafeTeria in Cala Millor sucht auch Arno Paffendorf derzeit noch nach zwei Service-Mitarbeitern und zwei Mitarbeitern, die in der Küche tätig sein sollen. Die Service-Mitarbeiter sollten Deutsch sprechen und ein freundliches Auftreten haben, die in der Küche sich mit deutscher Hausmannskost auskennen.

Bewerbungen nimmt Paffendorf unter der Telefonnummer +49 178-96 95 910 entgegen. Arbeitsbeginn wäre ab sofort und zunächst nur während der Sommersaison. Auch eine ganzjährige Anstellung ist denkbar.

Chucca Playa de Palma

Für seine Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma sucht auch Sohel Abdoulkhanzadeh noch jeweils zwei Promoter, Kellner und Barkeeper. "Sie kriegen einen festen Vertrag, werden regulär versichert, alles ist offiziell und legal", so der Auswanderer zur MZ. Die Bewerber sollten stressresistent und Teamplayer sein. Außerdem sollten sie Lust auf den Job mitbringen und wissen, worauf sie sich einlassen. Deutsch zu sprechen, sei zudem besonders wichtig, Spanischkenntnisse sind eher zweitrangig.

Wer Interesse an den Jobs im Chucca hat, kann sich per E-Mail an sohel.azadeh@gmx.de melden.

Little Rock Stars

Im Little Rock Stars in Cala Millor sucht Angela de Rosa noch eine Küchenhilfe und eine Service- und Bar-Kraft. "Wir sind mittlerweile so multikulti, dass es gut wäre, wenn die Bewerber ein bisschen Englisch und Spanisch sprechen. Deutsch ist sowieso Pflicht", so Angela de Rosa. "Wenn das Drehteam von Vox kommt, ist es wichtig, dass die künftigen Mitarbeiter auch gefilmt werden können", fügt die Betreiberin hinzu.

Bewerbungen am besten über Facebook: Little Rock Stars - Food meets Music oder per E-Mail: adrosa76@web.de. Das Lokal ist ganzjährig geöffnet, Personal wird in jedem Fall derzeit von Juni bis Oktober gesucht.