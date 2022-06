Muss ich meine private Krankenversicherung kündigen und Mitglied bei IB-Salut werden, wenn ich mich in der Ausländerbehörde als EU-Bürger registrieren lassen will?

(Gerhard T., per E-Mail)

Nein, das müssen Sie nicht. Die spanische Krankenversicherung hat mit der Registrierung nichts zu tun. Im Gegenteil, Sie müssen einen Nachweis über eine Versicherungspolice vorlegen, die all das abdeckt, was auch IB-Salut übernehmen würde.

Überlandbusse mit deutscher Bankkarte?

Wir haben in der MZ gelesen, dass statt teurer Mietwagen auch das tib-Netz genutzt werden kann. Es soll vorteilhaft sein, mit einer Bankkarte zu bezahlen. Muss man sich diese auf Mallorca kaufen oder gilt eine deutsche, zum Beispiel Maestro?

(Paul S., per E-Mail)

Sie können mit der deutschen Bankkarte bezahlen. Unter tib.org/de/web/ctm/targeta-bancaria finden Sie auf Deutsch den Hinweis, dass Sie mit Visa, Mastercard oder Maestro bezahlen können sowie Infos, wie viel Sie die Fahrt kosten wird.

Himmelslaternen bei Hochzeit starten lassen

Können wir bei unserer Hochzeit im Juli Himmelslaternen oder eine Alternative dazu steigen lassen?

(Natalie S., per E-Mail)

Himmelslaternen sind sogar in Deutschland und selbstverständlich auch auf Mallorca wegen der Brandgefahr verboten. Die Alternative könnten Luftballons sein. Dazu gab man mir bei der Firma Mundo Fiesta Mallorca in Palma (Son Rossinyol, Carrer Gremí de Corredors, Tel.: 971-09 33 21) die Auskunft, dass es hier zwar ebenfalls verboten ist, Luftballons in den Himmel steigen zu lassen, weil sie zerplatzen und ins Meer fallen. Als Alternative bietet die Firma Luftballons mit Gewichten an, die nur wenige Meter hoch steigen und nach dem Fest umweltgerecht entsorgt werden können.

