Wer in seinem Mallorca-Urlaub eine Abwechslung zum Strandbesuch, Sightseeing oder Partys sucht, kann die Insel auch vom Rücken eines Pferdes aus entdecken und der Natur dabei besonders nah sein. Ob durch die Berge, am Strand entlang oder durch ländliche Gegenden: Die Auswahl an Reitställen (ranchos) oder Reitclubs (clubs hípicos), die Ausritte anbieten, ist groß. Beinahe flächendeckend finden sich Angebote, die sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Reiter richten. Fast immer können Kunden zwischen kurzen Ausritten, Tagesausritten und gar mehrtägigen Reitausflügen mit Übernachtung im Tipi, einer Hängematte oder einer speziellen Unterkunft wählen. Wir stellen vier Anbieter vor:

Hípica Formentor

Mit dem Cap Formentor hat dieser Anbieter nichts mehr zu tun. 1997 hatte Lorenzo Crespí seinen Reitstall auf der Halbinsel im Norden eröffnet. Nach fünf Jahren zog er zum aktuellen Standort bei Sa Pobla (Camino Son Pere, s/n) um. Oft führen die Ausritte durch die Umgebung des ganz in der Nähe gelegenen Naturparks Albufera. Auf Anfrage macht Crespí mit Kleingruppen jedoch auch Touren etwa bei Betlem, Port des Canonge oder Lluc. Die Ausritte dauern drei bis vier Stunden und kosten 160 Euro pro Person. Kleinere Touren (ab 20 Euro) und Reitstunden auf dem Hof direkt für Kinder kann man auf der Website reservieren („Reitstunden jetzt kaufen“). Die Stunde kostet 25 Euro pro Person. Wer längere Ausritte oder gar mehrtägige Touren machen möchte, sollte sich telefonisch (609-82 67 03) oder per E-Mail auf Englisch (info@hipicaformentor. com) bei Crespí melden. hipicaformentor.com

Naturcavall

Noch recht neu mit dabei ist seit 2019 der Familienbetrieb Naturcavall. Er liegt etwa vier Kilometer von Manacor entfernt (Diseminado Poligon 02, 66, Manacor). Wer wissen will, welche Routen in den kommenden Tagen anstehen, klickt auf der Website am besten auf den Kalender. Die für absolute Anfänger sind rot markiert, die für Einsteiger und Reiter mit mittelmäßigem Niveau in Blau beziehungsweise Orange. Auch für erfahrene Reiter gibt es Angebote. Die Routen verlaufen entlang der Küste, zu Naturbuchten wie der Cala Mesquida oder der Cala Torta oder durch ländliche Gegenden. Sie dauern von 90 Minuten über mehrere Stunden bis hin zu mehreren Tagen. „Für die Ausritte, bei denen wir am Meer entlangreiten, können wir leider keine Anfänger, sondern nur fortgeschrittene Reiter zulassen“, stellt dort der Betreiber Xavi Ferrer klar. Oft gebe es Anstiege zu bewältigen. Zudem würden die Pferde, sobald sie im Sand ankommen, gern drauflosgaloppieren.

Auch dass es auf dem Pferd immer ins Wasser geht, kann Ferrer im Sommer nicht garantieren. „Oft sind einfach zu viele Strandbesucher da oder Quallen“, so Ferrer. Um die Tiere nicht der Hitze auszusetzen, finden die Ausritte (salidas) im Sommer nur außerhalb der Zeitspanne 11 bis 18 Uhr statt. Besucher dürfen höchstens 100 Kilogramm wiegen. Auf Anfrage können Ausritte, je nach Verfügbarkeit im Team, auch auf Deutsch angeboten werden. Besucher zahlen online zwischen circa 60 (zwei Stunden) und 282 Euro (zwei Tage mit Übernachtung) pro Person. www.naturacavall.com

Son Vivot

Schon seit 1998 bietet auch das nahe Inca gelegene Centro Ecuestre Son Vivot Ausritte an (Polígono 7, parcela 257, Inca). Je nach Kundenwunsch starten sie an verschiedenen Orten der Insel – in Meernähe, in den Bergen oder ländlichen Gegenden. „Wir haben Pferde-Transportwagen, mit denen wir uns über die ganze Insel bewegen“, erzählt Jaime Aguiló. Beliebt seien etwa die Route von Pollença oder Caimari nach Lluc aber auch Strecken rund um Son Serra de Marina, Cala Ratjada, Cala Torta oder Cala Mesquida. Die Ausritte dauern meist zwischen dreieinhalb und vier Stunden und finden prinzipiell in Gruppen statt. Kostenpunkt: 100 Euro pro Person. Der Transport ist im Preis enthalten. Wer doch einen privaten Ausritt, etwa als Paar, buchen möchte, bei dem der Transporter zum Einsatz kommt, muss mehrere Hundert Euro zahlen. Can Vivot arbeitet auch mit einigen Restaurants zusammen, in denen die Teilnehmer während der Ausritte einkehren können. Hierbei gilt: Jeder zahlt selbst, was er konsumiert. Reservierungen bitte per Telefon oder WhatsApp: 607-44 97 40! Einer der Mitarbeiter spreche fünf Sprachen, darunter auch Deutsch. www.centroecuestresonvivot.com

Rancho Bonanza Cala Millor

Ausritte rund um die Punta de n’Amer zwischen Cala Millor und Cala Bona bietet die Rancho Bonanza in Cala Millor (Av. Baladres) an. Die Ranch liegt direkt auf der ins Meer laufenden Landzunge. „Wir reiten erst nach rechts Richtung Sa Coma, dann zum Castell, dort machen wir eine Pause, um dann auf der Seite von Cala Millor wieder zurückzureiten“, sagt Bastian Fritsche. Die Strecke für Fortgeschrittene weiche minimal davon ab, da die Reiter hier auch galoppieren. Während des Hochsommers gibt es Austritte um 10 (bis 11.30 Uhr) und um 17 Uhr (bis 18.30 Uhr). Sie kosten jeweils 30 Euro pro Person. Fortgeschrittene können sich um 19 Uhr (bis 21 Uhr) für 35 Euro pro Person in die Sattel setzen. Wer den Sonnenaufgang bestaunen will, kann sich auf Anfrage mittwochs für den Ausritt gegen 7 Uhr anmelden (40 Euro pro Person, maximal sechs Teilnehmer). Wer in den umliegenden Orten Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma oder S’Illot wohnt, den holt das Personal der Rancho Bonanza kostenlos ab. Auch der Rücktransport zur Unterkunft ist im Preis inklusive. Kinder, die für 5 Euro (15 Minuten) auf einem Pony reiten wollen, müssen selbst zur Ranch kommen oder 5 Euro Aufpreis für den Transfer zahlen. Die Führungen sind wahlweise auf Deutsch oder Englisch. rancho-bonanza.org