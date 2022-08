Wir planen im noch verbliebenen Resturlaub dieses Jahres, das Haus zu entrümpeln. Dabei wird mehr anfallen, als in unser Auto passt. Was machen wir mit all dem Krempel?

(Dieter U., per E-Mail)

In den meisten Gemeinden der Insel gibt es einen Tag im Monat, an dem Sperrmüll abgeholt wird. Wenn Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem Tag erkundigen, wird man Ihnen eine Telefonnummer geben. Wenn Sie dort anrufen, geben Sie die Anzahl des Mobiliars sowie in etwa die Größe durch. Sie können sich außerdem mit den Filialen von deixalles.org in Verbindung setzen.

Ticketverkauf für RCD Mallorca

Ich möchte am 3. September das Spiel von RCD Mallorca gegen Girona besuchen.Wie und wann kann ich Tickets für das Spiel kaufen?

(Fabian L., per E-Mail)

Die Karten sind immer erst ein bis zwei Wochen vor dem Spiel zu kaufen. Auf folgender Website: entradas.rcdmallorca.es. Doch keine Sorge, gegen Aufsteiger Girona wird das Spiel nie und nimmer ausverkauft sein. Zur Not würden Sie auch an der Tageskasse noch Karten bekommen, sagt MZ-Sportredakteur Ralf Petzold.

Wann das Fest del Rei en Jaume dieses Jahr gefeiert wird

Wie finden wir heraus, wann die Festes del Rei en Jaume dieses Jahr in Santa Ponça gefeiert werden? Auch auf den Seiten der Stadt Calvià finde ich leider nichts. Haben Sie vielleicht einen Zeitplan, an welchen Tagen wir den Mittelaltermarkt besuchen können und wann das Feuerwerk sowie der Feuerlauf der Teufel stattfinden wird?

(Sigrid M., per E-Mail)

Das Fest del Rei en Jaume findet in diesem Jahr vom 31. August bis 11. September in Santa Ponça statt. Das Programm können Sie sich unter „Agenda cultural Calvià“ auf den Rechner laden.

Hier schon mal die Antworten auf Ihre Fragen: Der Mittelaltermarkt kann von Mo. (29.9) bis So. (11.9.) von 12 bis 24 Uhr auf dem Passeig de Platja besucht werden, an der „Nit de Foc con dimonis“ können Sie Di. (6.9.) teilnehmen. Das Feuerwerk zum Ende des Festes steigt So. (11.9.) ab 22.30 Uhr.

