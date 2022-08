Ist es notwendig, als Nicht-Residentin in Spanien (also Nicht-Steuerpflichtige), aber als Eigentümerin einer Immobilie eine Steuererklärung abzugeben? Es soll eine „Nicht-Ansässigen-Steuer – Modelo 210“ geben, die wir laut spanischem Gesetz abgeben sollten. Ich bezahle hier schon seit Jahren Grundeigentumsteuer. Aber darum geht es wohl nicht – um was geht es dann?

(Marianne S., per E-Mail)

Auf Ihre Frage antwortet Thomas Fitzner (Plattes Group): „Zunächst kann ein Nicht-Ansässiger laut Gesetz durchaus steuerpflichtig werden, nämlich für Einkommen und Vermögen in Spanien. Nicht ansässige Eigentümer einer spanischen Immobilie werden immer einkommensteuerpflichtig, weil sie entweder Mieteinkünfte erzielen oder weil ihnen ein Zweitwohnsitz zur Verfügung steht, wofür dann ein fiktiver Nutzwert angesetzt wird. Beides muss mit dem Modelo 210 aktiv erklärt werden. Die Grundsteuer (IBI) geht an die Gemeinde, erfordert keine Erklärung und kann über automatischen Bankeinzug geregelt werden.“

Ummeldung vom Auto auf Mallorca

Behalte ich bei der Ummeldung meines Autos auf Mallorca mein deutsches Kennzeichen oder bekomme ich eine spanische Nummer?

(Paul H., per E-Mail)

Der Sinn der Ummeldung ist, dass Sie in Spanien Kfz-Steuer bezahlen, aber auch, dass Strafzettel an eine Adresse auf der Insel verschickt werden können. Zudem wird so der TÜV (ITV) möglich, und Sie können ein Auto ohne Schwierigkeiten kaufen, verkaufen oder ummelden. Für all das braucht es natürlich ein spanischen Kennzeichen.

Äste ragen auf Nachbargrundstück

Mein Nachbar beschwert sich über Äste, die auf sein Grundstück ragen. Ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, seine Pflanzen nach den Wünschen der Anwohner zu schneiden?

(Katja U., per E-Mail)

Grundstückseigentümer sind auch in Spanien verpflichtet, die Äste zu entfernen, die über ihr Grundstück hinauswachsen. Der Código Civil schreibt unter anderem vor, dass Bäume in gebührendem Abstand zur Grenze zu pflanzen sind.

