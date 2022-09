Hier werden Menschen mit Übergröße beim Einkaufen auf Mallorca fündig

Auch für Urlauber und Residenten mit größerer Kleidergröße muss das Shoppen auf der Insel nicht ausfallen. Vor allem in und um Palma gibt es eine ganze Reihe an Läden, in denen man tallas grandes findet – ob bei den Ketten oder in separaten Läden, die sich teils auf Sondermaße spezialisiert haben. Im Zweifelsfall einfach kurz fragen, ob es auch „prendas xxl“ (gesprochen: ekis ekis elle) gibt:

Kiabi

Mode zu günstigen Preisen gibt es etwa bei der französischen Kette Kiabi, die nur noch mit zwei Filialen auf der Insel vertreten ist. Eine befindet sich im Einkaufszentrum Fan, eine weitere nahe des Vergnügungs- und Einkaufszentrums Ocimax in Palma. Weibliche Kunden finden die Größen 48 bis 60, Männer etwa Hemden bis Kleidergröße 64. kiabi.es

El Corte Inglés

In beiden Stadtfilialen des Kaufhausriesen werden Männer wie auch Frauen fündig. Die größte Auswahl gibt es im Geschäft an den Avenidas (Mo.–Sa. 9–21.30 Uhr). In der ersten Etage liegt Damenmode in den Größen 48 bis 60 bereit, von Elena Miro oder der Eigenmarke Couchel. Es gibt etwa Kleider, Hosen, Unterwäsche oder Bademode. Männer können sich in der zweiten Etage inmitten von Hosen, Hemden, Bademode und Anzügen umschauen. Hier ist die Auswahl an Marken etwas größer: Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Levi’s sowie die Eigenmarken Dustin und Emidio Tucci sind nur einige Beispiele. Auch in der kleineren Filiale in der Einkaufsstraße Jaume III (Mo.–Sa. 9–21.30 Uhr, So./Feiertage 11–20.30 Uhr) gibt es im ersten und zweiten Obergeschoss Mode in Übergröße. elcorteingles.es

C & A

Auf Mallorca gibt es drei Filialen der Kaufhauskette. In allen finden Kunden auch Kleider in größeren Größen, in dem Laden innerhalb des Einkaufszentrums Alcampo an der Inca-Autobahn (Mo–Sa 9–22 Uhr) zumindest eine Ecke mit einzelnen Kleidungsstücken für Männer und Frauen (bis Größe 50/52). Deutlich größer ist die Auswahl an der Plaça Rei Joan Carles im Zentrum (bis Größe 58), dort können Sie von montags bis samstag ab 9.30 bis 21.30 shoppen, am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr. Im Einkaufszentrum Fan nahe des Flughafens finden Sie in der C&A-Filiale Kleidungsstücke bis Größe 62 (Mo.–Sa. 10–22 Uhr). c-and-a.com

Cortefiel

Die spanische Cortefiel-Kette gibt es zweimal, in den Einkaufszentren Porto Pi und Fan. Beide Geschäfte schließen um 22 Uhr, das in Porto Pi ist montags bis samstags schon ab 9 Uhr geöffnet, das im Fan ab 10 Uhr. Männer können sich mit Kleidung bis Größe 52 eindecken, Frau finden bis Größe 48 etwa Blusen, Hemden und Hosen. Ein Großteil der Ware kostet ab 50 Euro aufwärts. cortefiel.com

Blanc du Nil

Achtmal auf der Insel (Port d’Alcúdia, Alcúdia, Cala Ratjada, Artà, Port de Sóller, Port de Pollença, Valldemossa, Palma) vertreten ist die französische Kette Blanc du Nil. Dort gibt es nur weiße Kleidung aus Baumwolle aus Ägypten, teils gemischt mit Viskose. Frauen haben die Wahl zwischen Kleidern, Blusen und Hosen bis Größe 48, Männer bis „5XL“. Die meisten Kleidungsstücke kosten 39 bis 70 Euro. Der Laden in Palma (C/. Sant Domingo) hat montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags bis 14 Uhr. blancdunil.com

HdH Boutique

Diese Boutique liegt etwas versteckt im Centro Comercial los Geranios (Passatge Particular Joan XXIII, 4). Die Kleidung für Männer und Frauen wird laut Angaben der Verkäuferin ausschließlich in Spanien produziert. Damen- und Herrenmode, beispielsweise Hosen, Jacken und Oberteile, gibt es bis Kleidergröße 80. Kunden müssen hier nicht allzu tief in den Geldbeutel greifen, Pullover etwa sind schon ab 30 Euro erhältlich. Geöffnet montags bis samstags, 11.30 bis 20.30 Uhr. hdh-moda.com

Punt Roma

Frauenmode bis Größe 54 gibt es auch in den drei Filialen dieser Kette: Die an der Plaça de l’Olivar im Zentrum von Palma schließt bereits um 20.30 Uhr, die Geschäfte in den Einkaufszentren Alcampo und Porto Pi öffnen ebenfalls um 10 Uhr, empfangen aber bis 22 Uhr Kunden. Es gibt etwa Hosen, Kleider, Jacken, Blusen zu günstigen wie auch teuren Preisen. puntroma.com

Odissea Modas

Das Damenmode-Geschäft mit figurbetonten Kleidern, Jeans, Bademode und Gürtel bis Kleidergröße 52 gibt es zweimal in Palma. Geöffnet haben die Filialen im Carrer de Joan Alcover, 1 und im Carrer d’Antoni Marquès, 22 montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Die Kleider kosten ab 35 Euro. odisseamodas.com

Auba Oversize Style

In der Boutique im Carrer de les Monges in Palmas Altstadt entwirft und näht die Besitzerin viele Kleidungsstücke selbst. Weite Kleider und Hosen aus hochwertigen Stoffen, etwa Leinen, werden hier in Einheitsgröße angeboten, eigenen sich damit auch für Frauen bis etwa Größe 62. Auf Wunsch gibt es Maßgeschneidertes. Kundinnen bezahlen oft 80 bis 150 Euro. Geöffnet ist montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr. aubaoversizestyle.com

Encuentro

Ob Jeans, Hosen oder Kleider: Damenmode, allerdings nur bis Größe 48, gibt es teilweise ab 18 Euro in zwei Filialen der spanischen Kette. Die in der Einkaufsstraße Carrer dels Oms in Palma öffnet montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr, die im Einkaufszentrum Fan von 9 bis 22 Uhr. encuentromoda.com

Fajas Reina

Nur wenige Gehminuten entfernt können Kundinnen auch im Wäschegeschäft Fajas Reina im Carrer de Josep Tous i Ferrer einkaufen, etwa Unterwäsche, Dessous und Bademode. BHs gibt es hier ab einem Unterbrustumfang von 65 bis 140 Zentimeter und einer Körbchengröße von A bis J. Die BHs kosten ab 60 Euro. Der Laden öffnet montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 20 Uhr. Am Sonntag kann man am Vormittag von 10 bis 13.30 Uhr einkaufen. FB: Lencería Reina