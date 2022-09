Mich nerven als Autofahrer die Radfahrer, die unbeschwert nebeneinander fahren und den Verkehr behindern. Ist das erlaubt?

(Gerard H., per E-Mail)

Die spanische Verkehrsbehörde (Dirección General de Tráfico) gibt dazu folgende Auskunft: Radfahrer dürfen paarweise parallel fahren, solange sie damit keine Staus hervorrufen (das kann von einem Auto bis zu einer Autokolonne alles sein) und die Sicht nicht eingeschränkt wird, wie beispielsweise an einer Steigung oder in einer Kurve. Sie müssen zudem immer auf der rechten Seite fahren. Zweierreihen sind auch erlaubt, wenn es sich um einen kompakten pelotón, also um eine Gruppe, handelt, jedoch auch hier nicht in Abschnitten ohne Sicht wie Kurven, Steigungen oder im Nebel.

Ratten knabbern an der Bougainvillea

Nager knabbern jede Nacht an meiner uralten wunderschönen Bougainvillea. Gibt es einen alten Trick der Mallorquiner, sie loszuwerden?

(Clara T., per E-Mail)

Die Bougainvillea ist ein beliebter Unterschlupf für Ratten, da die herabhängenden Hochblätter Lebensraum bieten. Eine Möglichkeit wäre, den Kletterer im Frühjahr so stark zurückzuschneiden, dass er keine Deckung mehr bietet. Das könnte für eine alte Pflanze jedoch gefährlich werden. Die Rezepte der Mallorquiner: Katzen, Fallen oder Gift.

Winter auf Mallorca - Eintrag ins Ausländerregister?

Wir wollen den Winter auf Mallorca verbringen, wohnen in einem Hotel. Muss ich mich dann im Ausländerregister eintragen lassen? Wie steht es mit der NIE?

(Karen U., per E-Mail)

Nach drei Monaten endet offiziell der Status des Urlaubers in Spanien. Der Eintrag ins Ausländerregister wäre dann angesagt. Da Sie jedoch überwintern und nicht Ihren Wohnsitz und Ihren Lebensmittelpunkt nach Spanien verlegen wollen, wird dies keine Behörde reklamieren. Die NIE „Número de Identidad de Extranjero“ ist zur Beurkundung eines Rechtsgeschäfts, also vom Kauf einer Immobilie über den Autokauf bis hin zur Anschaffung eines Kühlschranks erforderlich, also immer dann, wenn eine Rechnung ausgestellt wird.

