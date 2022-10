Am Mittwoch (12.10.) ist spanischer Nationalfeiertag. Mit dem "Día de la Hispanidad" wird die Einheit der spanischsprachigen Welt gefeiert. Er heißt auch Kolumbus-Tag, da der Seefahrer und Entdecker Christoph Kolumbus am 12. Oktober im Jahr 1492 in Amerika an Land gegangen ist. In Madrid wird der "Día de la Hispanidad" traditionell mit einer großen Parade gefeiert.

12. Oktober gehört zu den verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen auf Mallorca Der "Día de la Hispanidad" ist zwar ein gesetzlicher Feiertag, gehört in diesem Jahr aber zu den zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen auf Mallorca. Daher öffnen manche Kaufhäuser und große Geschäfte ihre Türen. Kleine Läden dürfen ohnehin auch sonn- und feiertags öffnen. Allerdings gelten am 12. Oktober zum Teil verkürzte Öffnungszeiten, und viele Läden bleiben trotz allem geschlossen. Hier eine Auswahl an Supermärkten, Kaufhäusern und Einkaufszentren, die am 12. Oktober auf Mallorca öffnen. Supermärkte und Drogerien Carrefour: 9 bis 22 Uhr

9 bis 22 Uhr Alcampo: 9 bis 22 Uhr

9 bis 22 Uhr Aldi : 9 bis 21.30 Uhr

: 9 bis 21.30 Uhr Müller: Läden öffnen teils zu abweichenden Uhrzeiten (z.B. an der Plaza España 11 bis 21 Uhr)

Läden öffnen teils zu abweichenden Uhrzeiten (z.B. an der Plaza España 11 bis 21 Uhr) Eroski: Manche Läden schließen, die meisten öffnen aber zu ihren üblichen Zeiten

Manche Läden schließen, die meisten öffnen aber zu ihren üblichen Zeiten Lidl : Viele Läden schließen, manche öffnen zu teils veränderten Uhrzeiten

: Viele Läden schließen, manche öffnen zu teils veränderten Uhrzeiten Mercadona: Läden bleiben zu Shopping auf Mallorca El Corte Inglés (Avinguda d'Alexandre Rosselló und Avinguda de Jaume III, Palma): 9 bis 21.30 Uhr

(Avinguda d'Alexandre Rosselló und Avinguda de Jaume III, Palma): 9 bis 21.30 Uhr Porto Pi (Avinguda Gabriel Roca, Palma): 9 bis 22 Uhr

(Avinguda Gabriel Roca, Palma): 9 bis 22 Uhr Fan Mallorca Shopping (Carrer del Cardenal Rossell, Palma): 9 bis 22 Uhr

(Carrer del Cardenal Rossell, Palma): 9 bis 22 Uhr Mallorca Fashion Outlet (Festival Park, Marratxi): 10 bis 22 Uhr