Gibt es realistische Alternativen zum Satelliten-Empfang deutschsprachiger TV-Sender?

(Markus W., per E-Mail)

Eine Alternative ist eine VPN-Adresse, ein kostenpflichtiges virtuelles privates Netzwerk. Mit dieser Adresse verbirgt der VPN-Anbieter Ihre eigentliche IP-Adresse und umgeht so das Geoblocking für deutsche Sender und ihre Mediatheken, vor allem bei Spielfilmen. Vorausgesetzt natürlich, Ihr TV-Gerät verfügt über einen Internetanschluss.

Überregionale Zeitungen auf Mallorca

Wir haben in diesem und im vergangenen Jahr Urlaub an der Playa de Palma gemacht. Warum gibt es dort, abgesehen von „Bild“, keine überregionalen Zeitungen mehr zu kaufen?

(Wilma T., per E-Mail)

Der Vertrieb auf die Insel ist für Verlage in Deutschland sehr teuer, und man muss davon ausgehen, dass Urlauber Nachrichten und andere Informationen heutzutage im Netz lesen. In Mallorcas Dörfern, in denen deutsche Residenten dauerhaft wohnen, gibt es sie noch: die „Frankfurter Allgemeine“, „Die Zeit“ und „Der Spiegel“.

Eselzucht

Sie berichteten vor einiger Zeit über Francisco Segura und seine Eselzucht. Ich habe auch eine Herde dieser Rasse und zwei Stuten, die sich wegen der Dominanz der Junghengste nicht wohlfühlen. Können Sie mir den Kontakt vermitteln?

(Christian U., per E-Mail)

In dem Artikel nannte ich zwar Xisco Seguras Telefonnummer (+34 649-41 63 76), jedoch mit dem Hinweis, dass keine Reit- oder Streichelbesuche erwünscht sind. Bei Beratungen für das Wohl Ihrer Eselinnen macht er vielleicht eine Ausnahme.

Durchfahrt Acire-Bereich

Wie bekommt man eine Genehmigung für die Durchfahrt in einen Acire-Bereich in Palma?

(Julia M., per E-Mail)

Voraussetzung für die Acire-Durchfahrt ist ein Wohnsitz im Viertel, zusätzlich muss das Fahrzeug unter dieser Adresse gemeldet sein. Mehr Informationen finden Sie, wenn Sie in die Suchmaschine „Palma“ und „Acire“ eingeben. Denn es gibt Durchfahrtgenehmigungen beispielsweise auch für Besitzer oder Mieter einer Garage in dem Bereich.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es