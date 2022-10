Die Flitterwochen der Schmetterlingspaare sind vorbei, die Eier gelegt und die winzigen Raupen des Prozessionsspinners ausgeschlüpft. In den nächsten Wochen werden sie wachsen und sich an den Kiefernnadeln satt fressen. „Von jetzt bis Dezember bleibt uns ein Zeitfenster, den Kiefernschädling mit Endotherapie zu bekämpfen“, berichtet Federico Sarnovich von der Firma Doctor Pino.

Der Argentinier lebt seit Kindertagen auf Mallorca. Derzeit legt er viele und lange Strecken auf der Insel zurück, um den Prozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa bot., processionaria span.) mit sanften Mitteln zu bekämpfen. Über seine Kunden sagt er, dass fast alle von ihnen Hundebesitzer sind. Das ist kein Zufall: Tierärzte empfehlen ihn, wenn sie im Frühjahr Vierbeiner behandelt haben, die von den Raupen verwundet worden sind.

Nicht nur für Hunde eine Gefahr

Wird den Schädlingen im Herbst nicht Einhalt geboten, wachsen die Raupen ungestört und steigen als lange Schlangen, Prozessionen eben, vom Baum ab und bewegen sich durch Gärten und Wälder. Ihr Körper ist dann bekanntlich von feinen Härchen überzogen. Diese bleiben an Hundenschnauzen oder an der Haut haften und setzen verschiedene Nesselgifte frei, die zu Allergien und Entzündungen führen können. Nach der „Prozession“ verbleiben die Raupen im Boden und entwickeln sich zu Schmetterlingen.

Die Endotherapie

Bis zur Jahrtausendwende gab es auf Mallorca ausschließlich Sprühverfahren mit Schädlingsbekämpfungsmitteln, bei denen alle Lebewesen in Mitleidenschaft gezogen worden sind, die sich auf und um die Bäume herum bewegten. Dann wurde man auf der Insel auf die Endotherapie aufmerksam. Bei diesem Verfahren werden geringe Mengen Insektizide in den Stamm injiziert und verlassen das geschlossene System innerhalb der Kiefer nicht. Die Gifte treffen also nur Insekten, die sich von den Nadeln ernähren. Anfangs jagte man die Produkte mit Luftdruck von den Wurzeln zur Krone. „Heute ist das viel einfacher: Wir bohren Löcher in Abständen von etwa 25 Zentimeter, und befestigen an Dübel erinnernde Stecker im Stamm“, sagt Sarnovich.

Dann injiziert er in jedes von ihnen zehn Milliliter verschiedener chemischer Produkte wie Abamectina und Coadyuvante. Sie gelangen mit den Säften, die sonst für die Versorgung mit Nahrung und Feuchtigkeit zuständig sind, von den Wurzeln zu den Nadeln an der Krone. Zwischen 48 und 72 Stunden dauert es, bis die Chemikalien wirken. Nach der Behandlung wirft der Kiefernstamm die Stecker von allein wieder aus. Sarnovich garantiert, dass der Garten ein Jahr frei vom Prozessionsspinner bleibt.

Leben die Raupen jedoch unbeschadet weiter, beginnen sie Anfang des Jahres, zum Schutz vor Kälte, Nester zu bilden: „Das funktioniert etwa so wie bei den Seidenraupen“, erklärt Manuel Bueno vom Unternehmen Limplus Mallorca. Der Schädling füge nicht nur Mensch und Tier Schaden zu. Auch die Kiefern litten unter dem Insektenfraß und mache sie empfindlicher gegen andere Plagen.

Manuel Bueno sammelte für die Firma Greensalut jahrelang Erfahrungen mit Endotherapie an Kiefern. Weil die Behandlungsmethode einfacher geworden ist, entwickelte er für das Unternehmen Limplus Agrojardín einen Kit. Er enthält vom Bohrer über Dübel und Schutz für Augen und Hände auch eine Spezialspritze sowie die chemischen Produkte. Allerdings benötigt man für den Kauf das carnet fitosanitario – die Bescheinigung darüber, dass man einen Kurs über die korrekte Handhabung von Pflanzengiften belegt hat. Den Kurs bieten etwa Kooperativen an. Auch Toni, der Bruder von Manuel Bueno, führt Endotherapien an Kiefern durch, er hat die Firma Greensalut übernommen, und auch er gibt ein Jahr Garantie.

Die Kosten

Konkrete Angaben, wie viel die Endotherapie kostet, machen weder Sarnovich noch Bueno. Der Argentinier erklärt warum. Die Kosten für die Behandlung richten sich nicht nur nach der Anzahl der Injektionen, sondern auch nach dem Durchmesser des Stamms sowie nach dessen Höhe und den Maßen der Krone. Zu Mehrkosten kann es kommen, wenn außer einem Stamm auch dicke Nebenäste zu behandeln sind. Dann müsse auf einer Ebene gebohrt werden, bei der die Chemikalien Stamm und Äste erreichen.

Wenn Sarnovich Anfragen von deutschen Gartenbesitzern bekommt, durch deren Garten im Frühjahr die Raupen gekrochen sind, hat er eine vorformulierte Antwort parat: Er komme an jeden Ort Mallorcas und mache dann vor Ort einen präzisen und verbindlichen Kostenvoranschlag.