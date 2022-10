Was kosten die Gasflaschen von Repsol, wenn sie ins Haus geliefert werden?

(Pat L., per E-Mail)

Im Oktober hat Repsol die Preise für butano noch nicht erhöht. Noch kosten die leichten Flaschen mit weniger Inhalt wie bisher 23,50 Euro, die schweren bombonas mit mehr Inhalt 19,55 Euro.

Wie pflanzt man Arganbäume?

Vor einiger Zeit las ich in der MZ, dass für den trockenen Süden Mallorcas Arganbäume, die ursprünglich aus Marokko stammen, gedeihen. Wann pflanzt man diese Baumart und bei welcher Baumschule kann ich sie beziehen?

(Luca T., per E-Mail)

Arganbäume werden auf Mallorca im Herbst und im Frühjahr gepflanzt. Setzlinge können Sie bei der Baumschule Viveros Argania kaufen: Tel.: 648-44 03 41, www.viverosargania.com. Besuche nach Voranmeldung.

Wann kann man Feuer machen?

Wie lange gelten auf der Insel noch die strengen Verordnungen, die besagen, dass auf Mallorca kein Feuer in Waldnähe angezündet werden kann?

(Uwe T., per E-Mail)

In Gärten in der Nähe von bewaldeten Gebieten ist es seit dem 15- Oktober wieder erlaubt, Feuer zu machen. Voraussichtlich ist es bis zum 1. Mai 2023 möglich. Aber denken Sie daran: Wenn Sie Ihr Schnittgut zu einem Wertstoffhof in der Nähe bringen, was kostenlos ist, kann es zu Kompost verarbeitet werden. Nach einem Feuer bleibt nur Asche und Ärger mit den Nachbarn.

Wie verkaufe ich einen Pkw mit spanischem Kennzeichen?

Wie stelle ich es an, hier auf der Insel einen gebrauchten Pkw mit spanischem Kennzeichen zu verkaufen?

(Maya U., per E-Mail)

Sie können im Internet das Formular „Contrato de compraventa de un vehículo entre particulares“ auf den Rechner laden. Doch damit ist es nicht getan, denn es hat in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Käufern gegeben, die das Auto nicht rechtzeitig auf ihren Namen zugelassen haben. Ich empfehle Ihnen eine gestoría für die Ummeldung, der gestor regelt alles für Sie.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es