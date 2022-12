Gibt es hier Hilfen für Rentner, die mit der deutschen Pflegeversicherung vergleichbar sind? (Hans B., per E-Mail)

Diese gibt es, doch die Systeme unterscheiden sich: In Spanien zahlen Berufstätige nicht in eine Pflegeversicherung ein. Dafür gibt es die staatlich finanzierte Ley de Dependencia, ebenfalls mit Pflegestufen. Es kann auch Pflegegeld in Deutschland beantragt werden, wenn Ansprüche aus der dortigen Rentenkasse bestehen. Erster Ansprechpartner für die Beantragung von Hilfeleistungen sind zunächst die Sozialstationen der Kommunen.

Geburtstagsfeiern für Kinder

Wen kann man auf Mallorca beauftragen, eine Geburtstagsfeier für Kinder zu managen? (Anita T., per E-Mail)

Auf der Insel übernehmen dies zum einen Chiqui Parks. Die Preise unterscheiden sich je nach Essen und dem Spielangebot der monitors. Adressen und Preise zum Beispiel unter yumping.com. Auch im Palma Aquarium (palmaaquarium.com/de) kann Geburtstag gefeiert werden. Sportliche Partys sind bei Palma Jump möglich (palmajump.com).

Rechnung über Grundsteuer vom Vermieter

Wie kommt unser Vermieter gerade jetzt dazu, uns eine Rechnung über 200 Euro für die von ihm bezahlte Grundsteuer in Rechnung zu stellen? (Tibor F., per E-Mail)

Anfang Dezember haben die Kommunen den Hausbesitzern diese Abgabe (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI) abgebucht. Das spanische Mietrecht sieht jedoch nur dann die Beteiligung der Mieter an den Steuern des Hausbesitzers vor, wenn dies ausdrücklich im Mietvertrag festgelegt worden ist.

Gestorbener Feigenkaktus

Unser Feigenkaktus ist wohl altersbedingt zusammengebrochen. Wo kann man Blatt und Stämme entsorgen? Ich habe gehört, dass es zu Schwierigkeiten auf dem Werkstoffhof „Punt Verd“ kommt. (Maria T.,per E-Mail)

Der Punt Verd nimmt gefällte Opuntien nicht an, weil diese nicht kompostierbar sind. Abliefern können sie aber Gartenbauunternehmen (keine Privatpersonen) bei der Firma Tirme (Ctra. de Sóller, km 8,2, Palma, Tel.: 971-43 50 50).

