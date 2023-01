Im Winter im Warmen planschen: In diese Spas auf Mallorca kommen auch Nicht-Hotelgäste

Dieser Winter ist zwar wärmer als so manch anderer. Um im Meer zu baden, sind die Wasser- und Lufttemperaturen vielen dennoch zu kühl. Dafür kann man aber in einer Vielzahl an Hotels, die auch in der Nebensaison geöffnet sind, planschen und entspannen. Nicht immer ist der Spa-Bereich riesengroß. Mehr als nur eine Sauna sollte es dennoch geben. Eine Auswahl an Entspannungsmöglichkeiten:

Lindner Golf Resort

Der Tagespass für den Spa-Bereich in dem in Portals Nous gelegenen Hotel kostet 30 Euro. Derzeit gibt es zudem ein Angebot für 60 Euro, in dem das Frühstück bis 12 Uhr inklusive ist. Es gibt einen Innen- wie auch Außenpool, einen Whirlpool, Saunas sowie ein Fitnessstudio. Auf Wunsch kann man verschiedene Behandlungen mit Produkten aus heimischen Oliven, Mandeln, Aloe vera und Meersalz buchen. Bitte auch den Spa-Besuch vorab telefonisch (971-70 77 77) reservieren. lindner.de

Maison Codage Kimpton Aysla

Ganz neu dabei ist seit Sommer 2022 das Codage Spa in dem neuen Fünf-Sterne-Hotel ganz in der Nähe des Golfs von Santa Ponça. Besucher dürfen sich hier unter anderem auf ein beheiztes Innenbecken, eine finnische Sauna, ein Dampfbad, eine Salzgrotte, Massage-Duschen und ein Fitnessstudio mit Kursen freuen. Im Eintrittspreis von 50 Euro sind ein Schließfach sowie ein Bademantel, Badeschuhe und Handtücher enthalten. Daneben gibt es ein breites Angebot an verschiedenen Anwendungen. Der Wellness-Bereich wie auch der der Behandlungen ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bitte reservieren, per E-Mail an mallorca@maisoncodage.com oder Tel.: 871-55 55 61. Online-Reservierungen sind auch unter hotelbreak.com oder hoteltreats.com möglich. codageparis.com

HM Jaime III

In dem am Paseo Mallorca in Palma gelegenen Hotel gibt es eine Sauna, Whirlpools, Massage-Duschen und Liegen, allerdings kein Schwimmbecken. Das Eintrittsticket für einen 60-minütigen Rundgang kostet 20 Euro. Der Spa-Bereich ist täglich von 8.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, der Saunabereich von 8.30 bis 10.30 Uhr und von 17.30 bis 20.30 Uhr. Bitte direkt über die Website von Hotelbreak reservieren! hmjaimeiii.com

Im ebenfalls ganzjährig geöffneten Hotel der Kette namens HM Palma Blanc dürfen derzeit nur Hotelgäste den Spa-Bereich nutzen. Es sei, so gibt man uns im Hotel zur Auskunft, aber gut möglich, dass schon bald auch Nicht-Hotelgäste hineindürfen. Entsprechende Angebote seien dann bei Hotelbreak verfügbar.

Hospes Maricel & Spa

Für den Eintrittspreis von 25 Euro dürfen es sich Residenten eine Stunde lang im Whirlpool, einem beheizten Pool, dem Hamam und der Sauna des ganzjährig geöffneten Hotels in Cas Català gut gehen lassen. Neu ist ein Gartenbereich mit Liegen. Gäste müssen vorab reservieren, entweder telefonisch (971-70 77 44) oder auf der Website der Einrichtung. hospes.com

Hotel Artmadams

Das wegen seiner bunten Fassade bekannte Vier-Sterne-Hotel im Viertel Son Armadams in Palma bietet einen kleinen Spa-Bereich. Es gibt einen Innenpool, eine Sauna und ein Dampfbad. Der Eintritt für eine gute Stunde kostet 15 Euro pro Person. Bitte entweder im Hotel telefonisch (971-22 21 21) reservieren oder die Karten direkt auf der Seite von Hotelbreak kaufen. Geöffnet ist täglich von 9 bis 21 Uhr. hotelartmadams.com

Hotel Isla Mallorca & Spa

Das ebenfalls in Son Armadams gelegene Vier-Sterne-Hotel Isla Mallorca & Spa öffnet am 30. Januar wieder. Es gibt unter anderem eine finnische Sauna, einen Pool, eine Kontrast-Dusche und ein Dampfbad. Der 90-minütige Rundgang im SPAi-Center kostet 19 Euro für Nicht-Hotelgäste. Badeschuhe und eine Bademütze sind Pflicht. Bei Hotelbreak oder im Hotel (Tel.: 971-28 12 00) reservieren! islamallorca.com

Castillo Son Vida

Das Luxushotel in Palmas Nobelviertel bietet einen Innenpool inklusive Relax-Area, Dampfbad, Bio- und finnischer Sauna sowie Fitnessstudio. Externe Gäste zahlen 65 Euro, Residenten 35 Euro. Im Eintrittspreis sind auch Handtücher sowie Trinkwasser inklusive. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19.30 Uhr. Bitte unter Tel.: 971-49 34 93 reservieren! Die Bezahlung erfolgt unter: residentesbaleares.com, hoteltreats.com, hotelbreak.com oder direkt vor Ort im Spa. marriott.de

Sheraton Mallorca Arabella

Auch der Shine Spa dieses ebenfalls in Son Vida gelegenen Hotels ist für externe Gäste zugänglich. Residenten kommen günstiger hinein (37 Euro), Nicht-Residenten zahlen 65 Euro. Im Eintrittspreis sind auch hier Handtücher und Trinkwasser enthalten. Es gibt einen Innenpool mit Relax-Area, eine finnische Sauna, ein Dampfbad sowie einen neuen Fitnessraum. Täglich von 10 bis 19.30 Uhr. Bitte unter Tel.: 971-78 71 00 reservieren! Bezahlung auch hier unter: residentesbaleares.com, hoteltreats.com, hotelbreak.com oder direkt vor Ort im Spa. marriott.de

Iberostar Selection Llaut

Das Spa des an der Playa de Palma gelegenen Fünf-Sterne-Hotels bietet neben einem Innenbecken ein Dampfbad und eine Sauna. Der Eintritt für den etwa zweistündigen Rundgang (circuito) kostet 30 Euro. Darin enthalten sind Handtücher. Badeschuhe muss jeder Gast selbst mitbringen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr. Buchen kann man über die Plattformen Hotelbreak oder Hoteltreats, den Besuch reservieren per E-Mail an llt.rec@iberostar.com. iberostar.com

Puro Hotel/Puro Grand

Die beiden Hotels und der derzeit geschlossene Palacio Can Marqués teilen sich das Spa SeaSkin Life in Palmas Zentrum. Es gibt ein Dampfbad, eine finnische Sauna, einen Whirlpool im Außenbereich und Kontrast-Duschen sowie auf Wunsch diverse Anwendungen. Kein Pool. Gäste können etwa über Hotelbreak verschiedene Kombi-Pakete buchen: Aktuell kostet ein Frühstück, eine 30-minütige Massage und ein 30-minütiger Spa-Besuch 70 Euro pro Person. Mit Abendessen statt Frühstück kostet es 85 Euro pro Person. Der Spa-Besuch kann auch per E-Mail an puro@seaskinlife.com oder beim Hotel (Tel.: 971-42 54 50) reserviert werden. purohotel.com

Vistasol

Auch diese Ferienanlage in Magaluf bietet einen 300 Quadratmeter großen Wellness-Bereich. Neben normalen Saunas gibt es ein Dampfbad, zwei Pools (einer mit 16 Grad warmem Wasser, ein anderer mit 28 Grad warmem) und einen Whirlpool. Das Tragen von Badeschuhen und Bademütze (gibt es auch für 2 Euro vor Ort zu kaufen) ist Pflicht. Der Eintritt für circa 90 Minuten kostet 18 Euro. Auf Wunsch gibt es auch Massagen. Geöffnet ist aktuell täglich (bis auf montags und donnerstags) von 12 bis 20 Uhr. Von 12 bis 13.30 Uhr dürfen auch Kinder planschen. An der Hotelrezeption (Tel.: 971-68 08 36) oder bei Hotelbreak buchen. vistasolmallorca.com

Es Turó

In der ländlichen Vier-Sterne-Hotel-Unterkunft nahe Ses Salines stehen Gästen ein Becken, eine finnische Sauna und ein Fitnessstudio zur Verfügung. Auf Wunsch kann man verschiedene Massagen dazubuchen. Der Tagespass, inklusive Handtuch und Liegennutzung, kostet 30 Euro. Bitte reservieren – entweder direkt über die Website oder Hotelbreak. esturo.com

Ynaira Boutique-Hotel & Spa

Das Vier-Sterne-Boutique-Hotel in Ariany bietet eine Sauna, einen Hamam, einen Whirlpool und ein klimatisiertes Becken auf. Im Eintrittspreis von 25 Euro sind ein Handtuch und Schlappen enthalten. Bitte einige Tage im Voraus über Hotelbreak oder direkt beim Hotel (Tel.: 871-25 10 11) reservieren. ynairahotel.com

Steigenberger Hotel & Resort

Das in Camp de Mar gelegene Hotel bietet einen Innenpool, eine Saunalandschaft, eine Spa-Terrasse sowie ein Fitnessstudio. Der Tagespass kostet 45 Euro, die Monatskarte 229 Euro pro Person. Die Zehnerkarte schlägt mit 399 Euro zu Buche. Im Preis enthalten sind ein Bademantel, Badeschuhe, Handtücher sowie ein Schließfach. Der Spa-Bereich ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet, der Beauty-Bereich von 10 bis 19 Uhr. Hier gibt es moderne Behandlungen für Haut, Dekolleté und Co. Bitte telefonisch beim Hotel (971-13 65 65) oder direkt im Spa-Bereich (971-62 82 71) reservieren! steigenberger.com

Meliá Palma Marina

Das Yhi Spa in dem am Paseo Marítimo in Palma gelegenen Hotel hat auch für externe Gäste geöffnet. Der Eintrittspreis für den zweistündigen Rundgang durch die Anlage mit Sauna, Whirlpool und das Hamam (das Dampfbad funktioniert derzeit nicht) beträgt für Erwachsene 25 Euro. Kinder zahlen 10 Euro, haben aber nur von 11 bis 14 Uhr Zutritt. Eintrittskarten gibt es direkt im Hotel vor Ort. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr. Am besten vorab reservieren (Tel.: 971-28 14 00 oder per E-Mail an yhispa. palmamarina@melia.com). melia.com

Gpro Valparaíso Palace & Spa

In dem in Palma gelegenen Fünf-Sterne-Hotel zahlen Gäste für den zweistündigen Aufenthalt im Spa montags bis donnerstags 35 Euro, freitags bis sonntags 40 Euro. Es gibt ein großes Innenbecken, das teils auch ins Freie geht, einen Whirlpool vier verschiedene Saunas, einen Relax-Raum und einen mit wärmenden Liegen aus Holz. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 20 Uhr. Bitte unter Tel.: 971-40 03 00 reservieren!

Weitere Hotels und Spas

Auch diese Hotels und Spas sind gerade für externe Gäste geöffnet: Hotel Mirador (Palma), Marimón Tcuida (Coll d’en Rabassa) und Can Bordoy (Palma).