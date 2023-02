Leserfragen: Baukräne senden Lichtblitze ins Schlafzimmer auf Mallorca, was tun?

Ich wohne in der Nähe einer Baustelle mit drei Kränen. Jede Nacht sendet eine Lichtanlage Blitze in mein Schlafzimmer. Das ist eine Licht-Umweltverschmutzung, die auch nachtaktive Tiere vergrämt. Muss ich mir diese Dreistigkeit gefallen lassen? (Nora B., per E-Mail)

Nein, das müssen Sie sich nicht gefallen lassen. Am wirksamsten ist eine schriftliche Beschwerde (queja) über die contaminación lumínica im Büro der Ortspolizei Ihrer Kommune. Das ist natürlich auch bei der Baufirma möglich, dort wird man Ihnen aber eher weniger Gehör schenken.

Bienenstöcke für die Finca

Schon seit einiger Zeit suche ich eine Möglichkeit, Bienenstöcke auf mein Anwesen zu stellen. Können Sie mir die Koordinaten verraten, wo ich die Imker von Mel Vici finde? (Rolf T., per E-Mail)

Unter melvici.com können Sie mit den Imker aus Alaró Kontakt aufnehmen, dort finden Sie ebenfalls einen Link zum Standort. Der Imker Pau Ixent (Tel.: 616-04 48 97) rät Ihnen jedoch, ihn vor einem Besuch anzurufen, weil er häufig zu den Bienenstöcken auf der Insel unterwegs ist.

Was passiert mit unserem Steuergeld?

Wo kann ich nachschauen, in welche Umweltprojekte die Tourismussteuer investiert wird? (Katja M., per E-Mail)

Wenn Sie auf mallorcazeitung.es „Tourismussteuer“ eingeben, finden Sie einige Artikel über die Verwendung der „Impuesto sobre estancias turísticas“ und folgenden Hinweis: Das balearische Tourismusministerium betreibt die Website illessostenibles.travel auf Spanisch, Katalanisch, Deutsch und Englisch, die über die „Steuer für nachhaltigen Tourismus“ und die Projekte informiert . Allerdings ist bei der Funktionalität und Aktualität des Portals noch Luft nach oben.

Wo bekomme ich einen Bilderrahmen?

Wie finde ich in der Nähe von Llubí eine Werkstatt, die Rahmen für unsere Bilder anfertigt? (Elisabeth K., per E-Mail)

Die meisten Bilderrahmer finden Sie in Palma, etwas näher liegt Inca, dort gibt es den Rahmer Solé Molduras, Tel.: 606-36 73 77, Carrer de sa Fira, 14, 07300 Inca, Mo.–Fr. 9.30–13.30 Uhr und 16.30–20 Uhr.

