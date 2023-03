Ebenso wie journalistische Informationen heutzutage immer stärker häppchenweise und bildlastig im Netz verteilt und konsumiert werden, verändern sich auch die Reiseführer. Nach den „Inselabenteuern“ von MZ-Vize Frank Feldmeier im Michael Müller Verlag erscheinen jetzt im Hause Dumont „52 kleine & große Eskapaden auf Mallorca“.

Hier sind es die Schwestern Marlene und Natalie Burba, die ein bereits serienmäßig erprobtes Konzept umsetzen: den Leserinnen und Lesern genau 52 reichhaltig bebilderte und kurz und knackig beschriebene Ausflugs- und Erlebnistipps zu unterbreiten. Das vorgegebene Schema beinhaltet auch, dass sich diese Vorschläge wiederum unterteilen in 20 etwa vierstündige „Abstecher“, 20 zwölfstündige „Ausflüge“ und noch einmal 12 „Mini-Urlaube“ mit Übernachtungsmöglichkeit.

Im Ergebnis geht es kreuz und quer über die Insel, wobei das offenbar wenig eskapadentaugliche Palma bis auf Besuche in Santa Catalina und in den Marivent-Gärten und dem Einstieg in den Zug nach Sóller ausgespart wird. Die Eltern der Autorinnen betreiben in Santanyí das Café Pablo, entsprechend gut kennen sich die beiden besonders im Süden und Osten der Insel aus. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Serra de Tramuntana und den dortigen Klassikern.

Eher Küste als Inselmitte

Die Inselmitte hingegen ist kaum vertreten, was damit zusammenhängen mag, dass sich diese Eskapaden wohl vor allem an Familien- und Strandurlauber wenden. Die dann auch an vergleichsweise abgelegene Strände geführt werden (was zuweilen ein wenig wehtut: Soll jetzt auch der letzte noch nicht so überlaufene Küstenabschnitt bekannt gemacht werden?)

Ansonsten sind es solide Vorschläge, und sie sind, sowohl was die Auswahl als auch die Details betrifft, auf dem neuesten Stand – die Herberge auf der Finca Galatzó etwa ist gerade erst eröffnet worden. Der Tonfall, in dem die Empfehlungen ausgesprochen werden, ist angenehm und nicht allzu schwärmerisch, die von den Autorinnen selbst gemachten Bilder sind gut ausgewählt und, wie es sich heutzutage gehört, gibt es auch die Möglichkeit, sich die Touren direkt aufs Handy zu laden. Ein Reiseführer also, der aus Residenten-Sicht wie gemacht dafür ist, ihn den Besuchern mit den Worten in die Hand zu drücken: „Sucht euch doch etwas Schönes aus.“

Marlene und Natalie Burba, „52 kleine & große Eskapaden auf Mallorca“, Dumont, 232 Seiten, 18,95 Euro