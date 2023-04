Bars, Hotels, Strände, Straße, Ballermann: Wo man auf Mallorca rauchen darf und wo nicht

Es ist wohl eine der absurdesten Situationen für Raucher, und sie kommt auf Mallorca häufig vor: Man sitzt mit Freunden gemütlich im Außenbereich eines Lokals, womöglich sogar an dessen Rand, und will sich unter freiem Himmel eine Zigarette anzünden. Das Servicepersonal sieht das, und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommen auf einen zu und bitten darum, aufzustehen und sich vom Außenbereich zu entfernen – wenn auch nur minimal. Also steht man auf und stellt sich oft nur einen Schritt weiter weg von Tischen und Stühlen. Das Personal ist zufrieden, der Raucher genervt.

Aber hoffentlich auch verständnisvoll: Da das Rauchen auf den Balearen in Außenbereichen von Lokalen nach wie vor verboten ist, drohen den Gastronomen bei einem Verstoß gegen die Regelung hohe Bußgelder. Das Verbot war im August 2020 Teil eines Maßnahmenpakets gegen das Coronavirus. Obwohl mittlerweile fast alle anderen Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden, blieb das Rauchverbot auf Mallorca bestehen.

Bars, Restaurants, Cafés

So gilt aktuell laut einer Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums auch, dass Raucher in den Außenbereichen streng genommen zwei Meter Abstand zu den anderen Gästen halten müssen. Zudem muss man an einer Stelle stehen bleiben und darf beim Rauchen nicht herumlaufen. Es handele sich bei dem strengen Rauchverbot um eine Sonderregelung, die nur für die Balearen gelte, betont die Sprecherin. Viele Wirte überwachen die Vorgaben streng, andere sehen eher darüber hinweg. In den Innenbereichen der Lokale ist Rauchen schon länger nicht mehr erlaubt. Daher sucht man dort separate Raucherbereiche auch vergebens.

Auch Shisha-Bars auf Mallorca dürfen seit der Pandemie und dem seither geltenden strengeren Rauchverbot keine Wasserpfeifen mehr an Kunden ausgeben. Einige wenige bieten sie den meist ahnungslosen Kunden aber dennoch an.

Hotels, Ferienwohnungen, Fincas

In vielen Hotels gibt es als solche ausgezeichnete Raucherbereiche. In den Außenbereichen der Hotelbars gelten dieselben Regeln wie in herkömmlichen Bars: Man darf dort nicht rauchen. Auch in den Hotelzimmern herrscht Rauchverbot. Auf den Balkons einiger Hotels wiederum ist das Rauchen gestattet, das Rauchverbot wird aber auch dort zunehmend ausgeweitet. In den Poolbereichen gibt es, damit die anderen Gäste nicht gestört werden, oft einen separaten Raucherbereich. Wer ganz sicher sein will, welche Regeln in dem Hotel, das er sich ausgesucht hat, gelten, sollte noch vor der Buchung nachfragen.

Dasselbe gilt auch für Ferienwohnungen und Fincas. Auch dort verbieten die meisten Besitzer und Vermieter das Rauchen in Innenräumen. Im Freien, auf Balkonen, Terrassen oder am Pool gilt hingegen oft kein Rauchverbot. Raucher sollen aber explizit beim Vermieter nachfragen, wenn sie den Pool oder andere Bereiche gemeinschaftlich nutzen.

Öffentlicher Raum

Ähnlich kurios wie die eingangs beschriebene Situation in den Außenbereichen von Lokalen mag auf den ersten Blick auch folgende, in der Öffentlichkeit geltende Regelung erscheinen: Wer etwa durch Palma bummelt oder an Promenaden entlangspaziert, darf sich dabei keine Zigarette anstecken. Vielmehr muss sie oder er dafür wie überall im öffentlichen Raum an einer geeigneten Stelle stehen bleiben und darf erst dann rauchen. Auch hier gilt dann theoretisch ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Passanten.

Auch in öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln (Bus, Zug, Metro, Taxi sowie den meisten Mietwagen) ist Rauchen nicht gestattet.

Strände

An den Stränden der Insel herrscht kein generelles Rauchverbot. 2019 hat das balearische Gesundheits- und Umweltministerium aber erstmals „rauchfreie Strände“ eingeführt. Während diese Regelung anfangs nur an zwei Stränden galt, kamen im Lauf der vergangenen Jahre immer mehr hinzu.

In diesem Sommer ist das Rauchen an 28 Stränden auf den Balearen untersagt. 15 davon liegen auf Mallorca. Vier sind neu hinzugekommen. Neben dem Strand Formentor haben sich kürzlich drei Strände in Pollença neu angeschlossen: Albercutx, Cala Barques und Cala Molins.

An diesen Stränden darf man nicht rauchen

Zudem darf auch an folgenden Stränden nicht geraucht werden: Cala Deià (Deià), Caló des Moro (Santanyí), Cala Sa Nau (Sant Llorenç), Cala Anguila (Manacor), Sa Platgeta in Colònia de Sant Pere (Artà), Platja de Sant Joan (Alcúdia), Platja des Carregador (Calvià), Platja de Santa Ponça (Calvià), Platja de la Romana oder dels Morts (Calvià), Cala Estància (Palma) und Molinar (Palma).

Kein Verbot, kein Bußgeld

Die rauchfreien Strände werden mit Schildern, QR-Codes und seit diesem Jahr auch mit einer Fahne als solche ausgewiesen. Rechtlich gesehen handelt es sich nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung. Daher gebe es auch keine Sanktionen für Badegäste, die trotz des Verbots an den besagten Stränden rauchen, sagt die Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums. Auch die Ortspolizei würde das Einhalten der Regelung nicht kontrollieren.

Die Gemeinden, die ihre (kommunalen) Strände als rauchfrei auszeichnen wollen, melden sich freiwillig bei der Balearen-Regierung. So werden sie zum einen in die Liste der rauchfreien Strände mitaufgenommen, zum anderen kümmert sich die Balearen-Regierung um die Bekanntmachung und Beschilderung. Für Naturstrände wiederum sei die Küstenbehörde zuständig, so die Ministeriums-Sprecherin.

Ballermann

Rund um den Ballermann gelten während der Sommersaison zwar sogenannte Benimmregeln. Was das Rauchen betrifft, gibt es jedoch keine Sonderregeln.

Stadion

Das Estadio Balear und Son Malferit sind schon seit dem vergangenen Jahr rauchfrei. Laut einem Artikel der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ soll das Stadion Son Moix nach einem Umbau, der bis Anfang 2024 dauern soll, gesonderte Bereiche für Raucher bekommen. Aktuell darf in dem größtem Stadion auf Mallorca aber noch geraucht werden.

Wo noch ein Verbot geplant ist

Spanien und auch die Balearen wollen auch in anderen Bereichen rauchfreier werden. Diskutiert wird aktuell etwa über ein Rauchverbot im Auto, in Parks, auf Fußballplätzen und bei Open-Air-Konzerten.

Flughafen

Im gesamten Ankunftsbereich, einschließlich Gepäckausgabe und Ankunftshalle, gilt Rauchverbot. Rauchen ist aber gestattet, sobald Reisende das Flughafengebäude verlassen. Direkt beim Verlassen der Ankunftshalle gibt es einen überdachten Bereich für Raucher.

Wer vor dem Abflug noch schnell eine rauchen will, kann es sich zum Beispiel vor oder auch nach dem Einchecken auf einer der Bänke vor dem Flughafengebäude gemütlich machen. Wer es eilig hat, kann einmal die Rolltreppe nach oben fahren und findet vor der Sicherheitskontrolle eine Raucherterrasse. Auch im Terminal C auf Höhe der Abflughallen C38–C48 gibt es einen Raucherbereich.

Mitnahme von Zigaretten

Zigaretten bekommt man auf Mallorca im Tabakshop (estanco), an der Tankstelle oder an Automaten in Bars. Da sie mit 5 Euro im Schnitt oft billiger sind als etwa in Deutschland, nehmen viele Urlauber gleich mehrere Pakete mit zurück oder bringen Verwandten und Freunden welche mit. Laut den Angaben auf der Seite des Flughafenbetreibers Aena sowie dem deutschen Zoll ist innerhalb der EU für den persönlichen Gebrauch die Mitnahme von 800 Zigaretten, 400 Zigarillos, 200 Zigarren sowie einem Kilogramm Rauchtabak erlaubt.