Bei uns sind die alten Bioabfallcontainer durch neue ausgetauscht worden. Die neuen kann man nur benutzen, wenn man eine „Tarjeta de Residente“ hat. Wie kann das sein? (Lothar F., per E-Mail)

Die Gemeinde holt nur dann den Müll an der Haustür ab, wenn Sie im Einwohnermeldeamt eingetragen sind und für die Müllabfuhr bezahlen. Manche Gemeinden verlangen für dieses enpadronamiento den Eintrag ins Ausländerregister. Da die Gemeinden Tüten oder Container unterschiedlich handhaben, kann ich Ihnen dazu keine Antwort geben. Am besten, Sie fragen persönlich im Rathaus nach.

Bus zum Stausee Cúber

Ab wann wird der Bus Nr. 231 wieder von Sóller zum Stausee Cúber fahren, und wo finde ich die Wege, die wegen des Sturmbruchs gesperrt sind? (Maria T., per E-Mail)

Beim Büro des Transports de les Illes Balears (TIB, Tel.: 971-17 77 77) gab man mir folgende Auskunft: Der 231er-Bus verkehrt nur an Wochenenden und an Feiertagen von Sóller zum Stausee, weil unter der Woche weiter an der Behebung der Schäden des Sturms Juliette gearbeitet wird. Abfahrt: in Sóller am Samstag, Sonntag und an Feiertagen um 9, 12.50, 16 und 18.40 Uhr. Über gesperrte Wanderwege können Sie sich auf dem Instagram-Kanal @pedraensecsenderisme informieren. Der Inselrat Consell de Mallorca gibt dort Auskunft über den Zustand des auf der Insel bekanntesten Fernwanderwegs, dem GR 221. Ansonsten sind leider nur wenige aktualisierte Informationen zu finden.

Honig im Internet bestellen

In der MZ fand ich einen Artikel über Honig auf Mallorca. Als ich eine Bestellung aufgeben wollte, fragte man mich nach der NIE. Ich lebe in Deutschland und besitze natürlich diese Steuernummer nicht. Gibt es eine Möglichkeit, trotz alledem den Inselhonig zu bestellen.? (Kathrin T., per E-Mail)

Ich habe mit den Imkern von Mel Vici telefoniert, ihnen liegt keine Bestellung vor. Wenn Sie den Honig bei Fet a Sóller (fetasoller.com) online bestellen, werden Sie keine Probleme haben.

