Termine ausmachen, Strafzettel bezahlen, das Dokument zum Reisen mit dem Residenten-Rabatt beantragen, den Event-Kalender der Stadt checken: Die Stadtverwaltung von Palma hat eine neue App namens PalmaApp kreiert, die Bewohnern Behördengänge erleichtern und nützliche Informationen für sie übersichtlich darstellen soll.

Die MZ hat die App, die sowohl iOS- als auch Android-Nutzern zur Verfügung steht, getestet. Auf der Benutzeroberfläche kann man zunächst die Sprache auswählen, in der die Informationen angezeigt werden sollen: Spanisch oder Katalanisch. Beim Klicken auf die einzelnen Themenbereiche, etwa "Actualidad", lädt die App im MZ-Test teils mehrere Sekunden lang. Die Stadtverwaltung spricht in einer Pressemitteilung von einem Pilotprojekt, das in Zukunft noch verbessert werden soll. Auch weitere Dienste sollen hinzukommen.

"Actualidad" (Aktualität)

Unter "Actualidad" findet man nach Monaten geordnet Artikel zu Neuigkeiten und erfährt etwa, dass seit dem 1. Mai die Rettungsschwimmer die Stadtstrände überwachen, oder dass Taxi-Fahrer am 2. Mai im Kongresszentrum eine Prüfung abgelegt haben, um die Lizenz zu bekommen.

Wer will, kann die Nachricht per Mail oder WhatsApp an Freunde schicken (Pfeilsymbol rechts oben). Wer auf "Ver noticia completa" klickt, bekommt den ausführlichen Text angezeigt (zunächst auf Katalanisch). Oben kann man die Sprache aber auf Spanisch umstellen (Deutsch funktioniert hier nicht). Einmal zurück auf dem Reiter "Actualidad" kann man beim Lupensymbol auch nach einem bestimmten Thema suchen. Wer etwa "App" bei "Texto" eingibt und auf "filtrar" klickt, bekommt die Pressemitteilung zum App-Launch angezeigt.

"Trámites y Gestiones" (Formalitäten und Behördengänge)

Mit am hilfreichsten ist sicherlich dieses Themengebiet. Wer will, kann hier etwa das Zertifikat für den Residenten-Rabatt beim Reisen beantragen (Certificado de residencia), Steuern oder Strafzettel bezahlen (Impuestos y multas) oder sich neben einer Vielzahl an anderen Dokumenten unter Otros trámites etwa den Antrag für den Aufkleber für die Anwohner-Parkzonen ORA oder ACIRE herunterladen (Solicitud residente ORA y/o ACIRE). Auch ein Formular, das man für die Ummeldung des Wohnsitzes benötigt, gibt es dort (Declaración de cambio de domicilio (Documento con posiblidad de cumplimentación en el ordenador)). Auch, wer beim städtischen Sportinstitut IME Kurse suchen oder bezahlen will, wird hier (Pagos online IME) fündig.

"Palma Viva" (Veranstaltungen)

Wer wissen will, welche kulturellen und anderen Veranstaltungen er besuchen kann, klickt auf "Palma Viva". Hier finden sich Ausstellungen, Festivals, Vorträge oder Workshops. Auch diese Einträge kann man mit Freunden teilen.

"Cita Previa" (Termine ausmachen)

Bisher musste man sich noch auf umständlichem Weg auf der Website des Rathauses Palma bis zum Link durchsuchen, über den man Vorab-Termine für verschiedene Behördengänge ausmachen konnte. Auch das ist nun deutlich leichter und übersichtlicher über die App möglich (Cita Previa). Wer sich an- oder ummelden will und dafür einen Termin braucht, klickt auf Altas y Cambios Domicilio. Wer eine Rückfrage zu einem Strafzettel hat, ist bei Multas richtig aufgehoben. Auch um den Park-Aufkleber der ORA- oder ACIRCE-Zonen zu bekommen, kann man einen Termin ausmachen (Obtención de la tarjeta ORA-ACIRE-Carga y descarga).

"Quejas y sugerencias" (Beschwerden & Verbesserungsvorschläge)

Wer etwas zu bemängeln hat, kann unter diesem Reiter ein Online-Formular mit seinen persönlichen Daten (Anschrift, NIE etc.) und einer Schilderung des Vorfalls / der Beschwerde ausfüllen.

"Configurar Avisos" (Benachrichtigungen aktivieren)

Hier haben App-Nutzer die Möglichkeit, sich über gecancelte Events (Cancelaciones), Notfälle (Emergencias) oder Events (Eventos) aktiv benachrichtigen zu lassen. Dafür einfach den Regler nach rechts ziehen und auf Guardar klicken.

"Avisos" (Benachrichtigungen)

Hier sollten dann die Benachrichtigungen auftauchen. Beim MZ-Test wird derzeit No hay información aún (Es gibt noch keine Informationen) angezeigt.

"Visit Palma" (Sehenswürdigkeiten, Events, allgemeine Informationen über die Stadt)

Vor allem Touristen, die sich noch nicht so gut auskennen, aber auch Residenten, die wissen wollen, welche Veranstaltungen anstehen, werden hier fündig. Hier findet man etwa Ideen zu Ausflügen und Sehenswürdigkeiten im Frühling (Palma en primavera) oder zwölf Vorschläge dazu, was man 2023 in Palma machen kann (Doce planes en Palma para hacer en 2023). Auch verschiedene Rooftops werden vorgestellt, und man erfährt mehr über Palmas Kathedrale und den als "Roter Blitz" bekannten Sóller-Zug. Unter "Tickets" kann man Eintrittskarten für Weinproben (Catavinos), die Bowling-Bahn (Mallorca Bowling) oder ein Feld, auf dem man Pádel spielen kann (Palma Padel) kaufen.

"Otras Apps" (andere Apps)

Unter diesem Punkt finden Nutzer weitere Apps, die ihnen in Palma nützlich sein könnten, etwa mobiAPPParc (für Parktickets) oder Playas Seguras (Informationen zu Stränden).

"Redes Sociales" (Soziale Netzwerke)

Hier gelangt man direkt zu den Seiten des Rathauses von Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und spart sich umständliches Suchen.

"Fiestas" (Partys und Feste)

Partyfreunde und solche, die die Patronatsfeste der Balearen-Hauptstadt lieben, können sich hier etwa über Sant Sebastià informieren. Aktuell zeigt die App nur das Programm des bereits vergangenen Patronatsfestes im Januar 2023.