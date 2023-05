Mit diesen Tipps finden Sie auch im Sommer eine Wohnung oder ein Zimmer auf Mallorca

Gerade ist ein schlechter Moment, um auf Mallorca zeitnah eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Preise sind deutlich höher als noch vor wenigen Jahren. Zudem steht die Sommersaison vor der Tür. Neben Tourismusangestellten kommen auch Menschen, die ihr Büro für einige Wochen auf die Insel verlegen, um das sommerliche Wetter zu genießen. Wir haben eine Maklerin nach Tipps für die Wohnungssuche gefragt und bringen auch eigene Erfahrungen auf dem aktuellen Wohnungsmarkt mit ein.

Preise und angespannte Lage

„Die Preise sind so hoch wie noch nie“, sagt Maria Maresca, die seit zwölf Jahren unter anderem für Mogo Homes arbeitet. Unter 800 Euro finde man vor allem in Palma derzeit kaum mehr eine Einzimmerwohnung. Auch Wohnungen mit zwei Schlafzimmern unter 950 Euro seien sehr rar gesät. Da es zwar Angebote gebe, aber fast immer horrende Preise gefordert würden, tun sich mittlerweile mehrere Wohnungssuchende zusammen, so Maresca. „Mit drei Gehältern (nóminas) sollte sich etwas finden.“ Aber wer will schon beispielsweise als Paar mit einem weiteren Mitbewohner zusammenleben? Doch wer kein überdurchschnittliches Gehalt hat und dieses nicht hauptsächlich für die Miete ausgeben will, kommt kaum drum herum, sich eine Wohnung zu teilen.

Budget und Begrifflichkeiten

Wer sich einmal im Klaren über die angespannte Lage ist, sollte zunächst einmal durchrechnen, wie viel er maximal für eine Bleibe ausgeben kann. Bei größeren Wohnungen gilt häufig, dass der Mietpreis 30 Prozent des Gehalts der Bewohner nicht übersteigen sollte. Angesichts der im Vergleich zu Deutschland niedrigen Gehälter und dennoch hohen Mietpreise ist die Rechnung in der Praxis allerdings schwierig. Die besten Chancen, etwas Gutes und Günstiges zu finden, bieten sich laut der Maklerin in der Regel über Kontakte. „Wenn man über einen Bekannten oder Freund weiterempfohlen wird, überlassen einem Vermieter eine Wohnung häufig günstiger.“

Zimmer werden anders gezählt

Egal ob man allein lebt oder mit jemandem zusammen eine Wohnung sucht: Man sollte wissen, dass die Zimmer hier anders als in Deutschland gezählt werden. Gerechnet wird mit Schlafzimmern – auch wenn man daraus letztlich ein Büro oder Gästezimmer macht. Küche und Wohnzimmer werden nicht wie in Deutschland mit einberechnet. Man schaut also nach Wohnungen mit dos dormitorios (zwei Schlafzimmern) oder etwa tres dormitorios. Einzimmerwohnungen heißen estudios.

Große und kleine Zimmer

Statt die Quadratmeterzahl anzugeben, wird berücksichtigt, ob ein Doppelbett (cama doble) oder ein Standardbett (cama individual) ins Zimmer passt. Auch die Begriffe baño und aseo sollte man richtig verstehen. Mit Ersterem ist ein herkömmliches Bad mit Dusche oder Badewanne und WC gemeint, aseo ist eine Art Gästetoilette. Wichtig ist vor allem im Fall von WGs die Frage, ob man langfristig sucht (largo plazo) oder vorübergehend (corto plazo).

Hier kann man suchen

Während Deutsche zum Teil Monate im Vorfeld suchen, verläuft die Wohnungssuche auf der Insel recht kurzfristig. Oft kann man ab sofort oder innerhalb weniger Tage, selten Wochen, einziehen. Dennoch ist Schnelligkeit gefragt. Eine Empfehlung lautet, Immobilienseiten in verschiedenen Tabs gleichzeitig zu öffnen, jeweils die gewünschten Filter voreinzustellen und die Seiten jede halbe Stunde zu aktualisieren. Wer keinen Bürojob hat, kann dasselbe auf dem Handy tun – die Immobilienportale gibt es alle auch als App.

Das ist die bekannteste Plattform

Am bekanntesten ist Idealista. Hier kommen täglich die meisten Angebote herein. Etwas versteckt ist die Unterseite, auf der ein Gesuch aufgegeben oder nach Mitbewohnern gesucht werden kann. Womöglich findet man unter den Personen, die bereits einen Eintrag hinterlassen haben, auch Gleichgesinnte, die gemeinsam mit einem suchen wollen. Besser als bei den Wohnungs- und WG-Angeboten im Chat-Fenster eine Nachricht zu hinterlassen, ist es, sich die Telefonnummer des anunciante anzeigen zulassen und ihn anzurufen. Dafür muss man sich bei Idealista wie auch anderen Portalen kostenlos anmelden.

Handynummer besser als Festnetznummer

Ähnlich bekannt ist Fotocasa. Auch hier kann man sich die Telefonnummer des Maklerbüros oder von Privatpersonen anzeigen lassen. Als sehr hilfreich hat sich bei der Suche der MZ-Redakteurin dieser Trick erwiesen: Sofern nur eine Festnetznummer angezeigt wird, sucht man im Netz besser die Website der Immobilienagentur. Dort ist fast immer eine Handynummer angegeben, unter der man die Makler meist schneller erreicht. „Wenn ich nicht gerade am Telefonieren bin, gehe ich immer ran. So kann man dann direkt einen Termin ausmachen“, sagt auch Maresca. Vor allem bei Wohnungen unter 1.000 Euro können unmittelbar nach der Veröffentlichung der Anzeige schon einmal 60 Anrufe und E-Mails innerhalb der ersten Stunde bei ihr eingehen. „Ich nehme die Anzeige dann direkt wieder heraus. Ein Interessent sollte es aber so lange telefonisch probieren, bis er den Makler erreicht.“

Weitere Plattformen

Ein weiteres Portal, das man nach Angeboten durchforsten sollte, ist pisos.com. Unter pisocompartido.com gibt es, anders als der Name es vermuten lassen würde, auch Wohnungen. Auf habitaclia.com finden sich statt WG-Zimmern meist Wohnungen. WG-Zimmer, (Einzimmer-)Wohnungen und Häuser werden zudem – wenn die Auswahl auch recht klein ist – auf dem in Deutschland bekannten Portal wg-gesucht.de angeboten. Auch hier kann es sich lohnen, ein Gesuch aufzugeben. Eine überschaubare Auswahl an Wohnungen und Zimmern gibt es des Weiteren auf wallapop.com. Auch badi.com führt WG-Zimmer für einen kurzen (1–5 Monate), einen mittelfristigen (6–12 Monate) oder langfristigen Aufenthalt (ab 12 Monate) auf. Wohnungen, die man ganz für sich allein hätte (entire place) zeigte das Portal beim MZ-Test nicht an.

Eine Goldgrube, die viele deutschsprachige Wohnungssuchende nicht auf dem Schirm haben, ist zudem milanuncios.com. Hier gibt es alles, sogar Zimmer, die man stundenweise mieten kann – wohl für einen anderen Zweck. Auch Gesuche sind möglich.

Facebook für die Wohnungssuche nutzen

Auch Facebook eignet sich sehr gut für die Wohnungssuche. Zum einen gibt es den hauseigenen Marketplace. Hier sollte man die Suche per Filter unter „Alquiler de Propiedades“ nicht zu sehr einschränken, da einem sonst kaum mehr Angebot angezeigt werden. Zum anderen gibt es in dem sozialen Netzwerk auch zahlreiche thematische Gruppen, auf Deutsch und Spanisch. Regelmäßig Angebote finden sich bei „Mallorca Mietangebote“ (70.400 Mitglieder), „Mallorcas Mietangebote keine Ferienvermietung“ (12.800), „Mallorca – Immobilien zum mieten oder kaufen“ (6.300), „Privatverkauf-/ Vermietung Immobilien Mallorca“ (3.600) oder etwa „Mallorca – WG Zimmer & Mietwohnungen“ (3.000).

Diese spanischen Gruppen gibt es

Auch bei einer Vielzahl an spanischen Gruppen könnten Interessenten fündig werden: „MALLORCA venta y alquiler de viviendas“ (66.000), „Pisos de Alquiler Particulares -Mallorca“ (44.200), für Palma „PALMA DE MALLORCA. PISOS EN ALQUILER Y VENTA“ (16.700), „MALLORCA. Alquiler de habitaciones. Corta y larga duracion“ (10.300), „Alquiler y Venta, Mallorca (inmuebles)“ (7.200), „COMPARTIR PISO – TO SHARE YOUR HOME IN MALLORCA“ (3.000), „Viviendas en alquiler o venta (mallorca)“ (2.700). In all diesen Gruppen sind auch kostenlose Gesuche möglich.

Darüber hinaus gibt es eine WhatsApp-Gruppe namens „Palma Housing/Shared flat“ mit regem Austausch. Hier suchen und bieten insbesondere jüngere Menschen vor allem kurzzeitige Mietmöglichkeiten, was in vielen Fällen, streng genommen, nicht legal ist: https://chat.whatsapp.com/FCeLqa4I4uW60fF6YOLtND.

So gelingt die Kontaktaufnahme

Hat man einmal eine Wohnung oder ein Zimmer gefunden, ist die Vorstellung entscheidend. Wer herausstechen will, kann kreativ werden. Wichtig ist aber in jedem Fall, Antworten auf diese Fragen zu liefern: Name und Alter? In welcher Branche arbeitet man? Mit einem festen Vertrag? Wie hoch ist der monatliche Verdienst? Mit wem in die Wohnung (oder das Zimmer) ziehen? „Der Text sollte auf keine Fall Rechtschreibfehler enthalten“, warnt Maresca. Auch auf unhöfliche Forderungen oder Angebote sollte man verzichten. „Wenn eine Wohnung 1.300 Euro kalt kostet, sollte man nicht etwa schreiben ‚Ich biete dir 1.000‘, sondern, wenn überhaupt, fragen: ‚Ist der Preis noch minimal verhandelbar?‘“

Achtung vor Betrügern

Von Angeboten mit vergleichsweise niedrigem Preis und Bildern, die zu schön aussehen, um wahr zu sein, sollte man Abstand nehmen und die Anzeige auf den Portalseiten melden. Auch verdächtige E-Mail-Adressen oder Standardtexte von Vermietern, die sich angeblich im Ausland befinden und die Wohnung über Tripadvisor vermieten, deuten auf Fake-Angebote hin. Achtung: Wenn in der Anzeige die Stichworte ambiente familiar fallen, zieht man fast immer bei einem Pärchen (mit oder ohne Kind) oder bei einer Familie ein.

Diese Details besser ansprechen

Einige Details sollte man vorab klären, sofern sie nicht aus der Anzeige hervorgehen, um nicht die eigene Zeit sowie die des Maklers oder des Vermieters zu verschwenden. Sind Paare (parejas) erlaubt? Oder Haustiere (mascotas)? „Vor allem Interessenten mit Welpen bekommen nur ganz schwierig eine Wohnung“, weiß Maresca. Auch das Thema Besuch, ob über Nacht oder nicht, sollte man ansprechen. In vielen WGs ist er in jeder Variante verpönt.

Auch auf Formulierungen wie Derecho a usar el salón o la cocina sollte man achten. Häufig kann das bedeuten, dass man die Küche oder das Wohnzimmer zwar gelegentlich nutzen kann, aber man sich besser nicht oft dort aufhalten sollte. Auch ob die Wohnung oder das Zimmer möbliert ist (amueblado), sollte man vorab klären. Auf der Insel überwiegen – zumindest bei Wohngemeinschaften – ganz klar möblierte Zimmer. Das heißt nicht, dass man darin moderne Möbel und Co. vorfindet. Oft ist das Inventar zusammengewürfelt. Für Deutsche auch interessant: Zentralheizungen (calefacción central ) sind die Ausnahme. Stattdessen gibt es zum Teil Klimaanlagen (aire acondicionado) mit Wärm- und Kühlfunktion.

Homeoffice: ja oder nein?

Seit der Pandemie scheint sich vielen Vermietern außerdem eine weitere Frage aufzudrängen: Arbeitet der Interessent im Homeoffice? Falls ja, kann das die Chancen mindern, zumindest bei fünf Tagen pro Woche.

Sind erst einmal alle Details geklärt, sollte man angesichts der hohen Nachfrage am besten den erstbesten Termin wahrnehmen, der einem vorgeschlagen wird. Im Fall Wohnungen benötigen Makler allerdings zum Teil einige Tage Vorlaufzeit.

So stehen die Chancen

Manche Makler fragen auch direkt nach den finanziellen Referenzen, bevor sie Termine vergeben. „Arbeitnehmer, die innerhalb von zwei Tagen auf der Straße sein können oder nur über einen Zwei-Monats-Vertrag verfügen, haben schlechte Karten“, gibt Maresca zu bedenken. Ebenso Gruppen von sehr jungen Menschen oder Bewerber mit Profilen von Arbeitsbranchen, in denen es hierzulande kaum Arbeit gibt. Wer seit einem oder etwa drei Jahren fest bei einem Unternehmen angestellt ist, hat zusammen mit einer weiteren Person desselben Profils hingegen gute Karten.

Gepflegtes Äußeres

Eine Selbstverständlichkeit sei noch erwähnt: Bei den Besichtigungen können Bewerber mit einem gepflegten Äußeren und Natürlichkeit punkten. Wer nach Alkohol oder Rauch riecht, zieht im Zweifel den Kürzeren oder wird erst gar nicht vorgeschlagen. Wenn von zehn Interessenten alle die besichtigte Wohnung möchten, schlägt Maklerin Maresca den Besitzern drei bis vier Interessenten vor. Das letzte Wort haben dann die Eigentümer.

So viel Geld muss man bezahlen

Dann gilt es, viel Geld auf den Tisch zu legen: Üblich sind zwei Monatsmieten als Kaution, eine Monatsmiete, die als Honorar an den Makler geht, sowie die Miete für den laufenden Monat. Wer in eine WG zieht, sollte sich nicht wundern: Oft gibt es keinen Mietvertrag.

Allen, die es nicht eilig haben, kann Maresca nur raten, es ab November zu versuchen. „Die Preise werden aller Voraussicht nach nicht sinken, aber es wird mehr Angebot geben.“